Governo paga nova parcela para estudantes beneficiados pelo programa Mais Futuro

Foi creditada neste sábado (3) mais uma parcela do programa Mais Futuro, que beneficia estudantes universitários das quatro universidades estaduais: Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

O benefício, concedido pelo Governo da Bahia, já está disponível para saque e tem valores de R$ 600 para os alunos do Perfil Moradia, que são aqueles que estudam a mais de 100 km dos locais onde moram,, e de R$ 300 para os do Perfil Básico, que estudam no mesmo lugar onde moram.

Com essa nova parcela, que beneficiou 9.393 alunos, o programa já recebeu um investimento de R$ 7.369.500 milhões nos três primeiros meses deste ano, com recursos próprios do Governo da Bahia.



"Mesmo diante do cenário de pandemia e de aulas presenciais suspensas, o Governo da Bahia mantém o pagamento do Mais Futuro, pois compreende a necessidade deste auxílio para os universitários e até mesmo para as suas famílias. O Mais Futuro é uma das políticas públicas de assistência estudantil do Estado que vem se somar a todas as outras iniciativas adotadas pelo governador Rui Costa para estudantes da Educação Básica, a exemplo do vale-alimentação; das bolsas de monitoria do Mais Estudo; e da Bolsa Presença, destacando o compromisso do Estado com a Educação e com os estudantes", afirmou o coordenador executivo de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria de Educação, Marcius Gomes.

O Mais Futuro é um programa de assistência estudantil e visa garantir a inclusão social e a permanência dos estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica nas universidades públicas estaduais. Além do benefício em dinheiro, são ofertados estágios para esses alunos.