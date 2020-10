Governo prorroga até 15 de novembro decreto que proíbe aulas na Bahia

O Governo do Estado decidiu, nesta sexta-feira (23), prorrogar o decreto nº 19.586, que suspende as aulas nas unidades de ensino das redes pública e privada em toda a Bahia. O decreto, que venceria neste domingo (25), agora vale até o dia 15 de novembro.



A prorrogação, que será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (24). A publicação também revoga o trabalho remoto de servidores que tenham 60 ou mais anos de idade.



Além disso, o governo alterou de 100 para 200 o número máximo de pessoas em eventos. Conforme o decreto, estão suspensas as atividades com público superior a 200 pessoas, como shows, eventos religiosos, feiras, apresentações circenses, eventos científicos e passeatas.



A última prorrogação foi publicada no DOE do último dia 10. As atividades escolares estão suspensas desde o dia 19 de março.