Governo publica edital para iniciar vendas do Parque de Exposições e outros terrenos

O governo da Bahia publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (28) edital para dar início ao processo de vendas de terrenos públicos do antigo Centro de Convenções, do Parque de Exposições, da área do Detran e do Terminal Rodoviário de Salvador, todos em Salvador. O edital chamamento é para que o setor privado apresente projetos para as áreas.

O edital vai ajudar a identificar as propostas do setor privado para o uso dos imóveis, analisando os projetos que atendam melhor ao interesse público e possam gerar maior desenvolvimento econômico. Também serve como uma divulgação prévia da venda dos imóveis, antes da licitação.

“São terrenos enormes, mas não adianta ter grandes áreas ociosas que não geram atividades econômicas. Com a publicação desse edital, queremos chamar o Brasil inteiro para conhecer esses imóveis públicos e pensar quais atividades podem passar a funcionar nesses locais, gerando emprego e renda para a nossa população”, afirmou o governador Rui Costa.

Novidade

A publicação do Edital de Chamamento vai conceder mais tempo para as empresas privadas elaborarem projetos para as áreas. Um período maior permitirá análises mais aprofundadas diz o governo. A apresentação dos projetos por parte de empreendedores não tratá vinculação à futura venda e não tem natureza competitiva, não fazendo parte do procedimento de seleção.

Os interessados em apresentar propostas para os imóveis terão acesso a todas as informações sobre as propriedades. Poderão solicitar à Diretoria de Administração de Bens Imóveis, unidade vinculada à Saeb, dimensões das áreas, plantas, documentação, características, assim como realizar visitação aos bens, mediante agendamento prévio. Os pedidos devem ser encaminhados pelo e-mail dbi.supat@saeb.ba.gov.br. Também é possível encontrar informações sobre os imóveis no portal Comprasnet.ba (www.comprasnet.ba.gov.br), onde está o edital.

Os interessados devem entregar as propostas na sede a Secretaria da Administração (Saeb), em envelopes lacrados, de forma individual (por cada imóvel), entre os dias dia 30 de Novembro e 04 de Dezembro. Outras opções são o envio pelos Correios, com aviso de recebimento, ou encaminhamento por e-mail (dbi.supat@saeb.ba.gov.br).