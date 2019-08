Governo responde às críticas de Paulo Carneiro sobre a Fonte Nova

Por meio da sua Secretaria de Comunicação Social (Secom), o Governo do Estado respondeu às críticas feitas pelo presidente do Vitória, Paulo Carneiro, sobre a relação da administração estadual e o consórcio que administra a Arena Fonte Nova.

De acordo com a nota, os contratos firmados entre a Fonte Nova e os realizadores de eventos no estádio - como os clubes de futebol - não contam com a participação do Estado.

"A relação com a Arena Fonte Nova é regida através de uma Parceria Público-Privada (PPP) e o Estado não interfere nos contratos firmados entre a Arena e os realizadores de eventos no equipamento", argumentou.

Ainda na nota, o governo explica a relação que tem com o consórcio: "O contrato tem duração de 35 anos. Nesse modelo, o parceiro privado é responsável pela construção e operação do estádio e a administração pública paga a ele uma contraprestação pecuniária que o remunere em níveis adequados".

No último domingo (4), Paulo Carneiro republicou em seu perfil no Instagram um vídeo de uma campanha do Bahia em parceria com a Defensoria Pública do Estado acompanhado de um texto em tom crítico.

"Parece que o governo adotou o Bahia como seu único clube na Bahia. Sua agência preferida está dentro do Bahia há anos. Até agora estamos esperando o chamado para anunciar a chegada do Vitoria na Fonte Nova, gozando dos mesmos direitos e privilégios do Bahia", publicou Carneiro.

Segundo o presidente, o Vitória aguarda uma reunião para sacramentar a parceria com a Fonte Nova: "Pedi uma audiência ao governador e recebi como resposta a data de 12/08 [...]. A chegada do Vitória poderia amenizar essa nítida impressão que causa ao torcedor rubro negro".

Desde sua campanha à presidência do rubro-negro, Paulo Carneiro manifestou a ideia de mudar o mando de campo do Vitória para a Fonte Nova. Depois de eleito, o mandatário visitou o governador Rui Costa para debater o assunto.