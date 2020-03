Governo suspende aulas de todas as escolas da Bahia e proíbe transporte intermunicipal

As aulas de todas as escolas da Bahia - públicas e privadas - estão suspensas pelos próximos 30 dias devido ao coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na manhã desta quarta-feira (18), e vale para colégios dos 417 municípios do estado.

Na segunda-feira (16), o governo já tinha adotado medidas para as escolas das cidades com casos confirmados pelo vírus, assim como a prefeitura de Salvador. Rui determinou, ainda, que o transporte intermunicipal e interestadual para os municípios com casos confirmados também será suspenso.

“Vamos estender a suspensão das aulas para todos os colégios do estado, públicos e privados, para todos os municípios da Bahia por 30 dias”, enfatizou o governador. Em seu perfil no Twitter, ele disse que o decreto que regulamenta a medida será assinado nesta quarta.

Quanto ao transporte interestadual, estão suspensos todos os tipos de transporte público para as quatro cidades baianas com casos confirmados - Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. A decisão vale por 10 dias e começa a ser contada a partir de sexta-feira (20).

De acordo com o governador, o último ônibus sairá de Salvador de quinta para sexta-feira. A partir da 0h da sexta, haverá fiscalização para garantir que a proibição seja cumprida. No sábado (21), também não serão permitidas mais chegadas de ônibus às rodoviárias dessas cidades.

“É uma forma de limitar a movimentação de pessoas nessas cidades com casos confirmados. Essa suspensão vale, inclusive, para o transporte de vans na região de Feira e Porto Seguro. A Agerba e a Polícia Rodoviária Estadual vão agir e aqueles veículos que forem pegos fazendo transporte nessas cidades serão presos e levados para o pátio do Detran”, afirmou Rui.

O governador garantiu também que vai limitar a saída e a chegada de ônibus interestaduais. “Há de se discutir aí a competência, mas nós vamos limitar e eu espero que o governo federal mantenha a decisão do estado”.

