Governo suspende transporte intermunicipal em mais 7 municípios

A suspensão do transporte intermunicipal já afeta 41 municípios baianos. O governo incluiu, nesta quarta-feira (1º), Alagoinhas, Barra, Candeias, Catu, Coaraci, Itajuípe e Medeiros Neto.

O decreto com os 7 municípios foi publicado no Diário Oficial. Ficam suspensas, até domingo (5), a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. O atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) nesses municípios também foi suspenso.

As outras cidades com serviços suspensos são: Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz, Itaparica, Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Camaçari, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Vitória da Conquista, Santa Maria da Vitória, Correntina, Entre Rios, Jequié, Brumado, Conceição do Jacuípe, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Nova Soure, São Domingos, Canarana, Ipiaú, Itagibá, Itamaraju, Itororó, Pojuca e Dias D’Ávila.