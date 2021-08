Governo vai investir R$ 83 milhões em modernização das estruturas de segurança

O Governo do Estado vai investir mais de R$ 83 milhões no Programa de Modernização das Estruturas de Segurança, em toda a Bahia. O edital de licitação publicado no Diário Oficial do Estado neste sábado (21) prevê um pacote de ações como construção e reforma de delegacias da Polícia Civil e unidades da Polícia Militar. Ao todo, 46 municípios baianos serão beneficiados na primeira etapa do programa.

Entre as unidades que receberão novas sedes, estão as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deams) das cidades de Juazeiro, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Itabuna. No total, serão 42 unidades da Polícia Civil (quatro Deams, 38 Delegacias Territoriais), entre elas 15 mistas (PM e PC), e quatro da Polícia Militar beneficiadas.

As escolhas dos municípios foram realizadas com base no critério de urgência, na mancha criminal, índice populacional. O prazo mínimo para a execução das obras, após a assinatura da ordem de serviço, é de cinco meses.

“Essa é apenas a primeira etapa do programa. O objetivo é melhorar as estruturas, seja através da construção de novas unidades ou de grandes reformas, em todo o estado. Mais um grande passo que é dado pelo Governo do Estado para oferecer o melhor para os baianos, também na segurança pública”, afirma o titular da pasta, Ricardo Mandarino.

Confira os municípios que receberão intervenções nas unidades policiais:

A lista de unidades da Polícia Civil inclui as cidades de Antas, Araci, Banzaê, Barra do Choça, Caetanos, Conceição do Coité, Cotegipe, Dário Meira, Encruzilhada, Esplanada, Gandu, Gentio do Ouro, Iaçu, Ibicoara, Ichu, Iraquara, Irecê, Itagibá, Itiruçu, Jaguaquara, Jeremabo, Lafaiette Coutinho, Laje, Lençóis, Maracás, Macaúbas, Mucugê, Nova Soure, Ribeira do Amparo, Santa Rita de Cássia, Santa Luz, Santa Maria da Vitória, Saúde, Serrolândia, Sítio do Quinto, Ubaíra, Valença e Wanderley.

Já as sedes da PM em Andaraí, Araci, Barra do Choça, Caetanos, Conceição do Coité, Cotegipe, Dário Meira, Iaçu, Itagibá, Lençóis, Macaúbas, Nova Soure, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Seabra, São José do Jacuípe, Saúde, Teolândia e Wanderley receberão investimento nas infraestruturas.