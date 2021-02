Graduação digital une flexibilidade, qualidade e preço para quem quer se qualificar 

Tudo que é novidade costuma causar uma certa dúvida. E em um momento como o atual, de grandes transformações, inovações vem acontecendo cada vez mais rápido para nos adaptar às demandas contemporâneas. Assim foi o caso da estudante de Biomedicina, Katia Gil de Oliveira Pinto, que ao optar por uma graduação digital na UNINASSAU, nutria dúvidas sobre a qualidade do curso.

“Eu sou formada em Veterinária, apesar de não atuar na área, e busquei a graduação digital por conta da flexibilidade de horários e pelo preço do curso”, explica. “Por conta da minha vivência com um curso presencial, tinha minhas dúvidas se a graduação digital teria a mesma qualidade e acabei me surpreendendo”, diz.

Já no primeiro semestre, Katia contou com a matéria Introdução aos Estudos à Distância, que a ensinou a se organizar para estudar de forma remota. “Logo percebi que precisaria de disciplina e me surpreendi o quanto o curso é ‘puxado’, temos que ter proatividade para acompanhar o conteúdo do curso e muita organização para não se perder. Estou muito satisfeita e realmente me enganei ao achar que seria uma modalidade inferior”, comenta.

De acordo com a reitora da UNINASSAU, Cecília Emília de Queiroz, a graduação digital é um projeto que, apesar de novo, já mostrou sua eficiência. Criado em 2020 para atender à demanda provocada pelas restrições impostas pelo isolamento social, a instituição buscou criar dinâmicas para que a tradição de ensino fosse preservada, permitindo aos alunos o acesso à educação de máxima qualidade.

“A pandemia acelerou alguns processos que estavam previstos para os próximos anos e, neste contexto de mudanças, as pessoas começaram a perceber que, à medida que precisam reconstruir o país, terão que se qualificar e agregar novos conhecimentos”, afirma.

Cecília ressalta que tendo em vista as novas demandas de mercado, o portfólio de graduações digitais foi formulado para possibilitar o acesso a conhecimentos específicos dentro das áreas de atuação dos estudantes, de forma flexível, mais rápida que os modelos tradicionais, mantendo a mesma qualidade. “Através da graduação digital, o estudante agora pode adaptar o seu progresso no curso ao tempo que ele tem disponível para se dedicar aos estudos. E isso acaba sendo positivo principalmente para que já está no mercado e tem menos tempo disponível”, destaca.

Na lista de opções de cursos estão variadas possibilidades, entre elas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Cloud Computing, Coaching Digital, Coaching e Mentoring, Coding, Data Science, Design de Interiores, Digital Security, Empreendedorismo Digital, Estética e Cosméticos, Filmmaker, Game Design, Gastronomia, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Logística, Marketing, Podologia, Processos Gerenciais, Segurança Pública, Service Desing, Streaming Professional, User Experience Design Thinking. As graduações têm duração de até 18 meses.

Auxílio remoto

O suporte nos cursos é feito também em formato virtual, por e-mail ou através do tutor guardião, uma ferramenta remota que ajuda a sanar as dúvidas dos alunos. Os resultados do curso têm ganhado cada vez mais adeptos.

“De início havia uma certa dúvida das pessoas que já estão acostumadas com os modelos antigos, porém, além do suporte que os alunos têm tido nos cursos, as graduações digitais têm tido ótimo conceito no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)”, ressalta Cecília.

Em paralelo às vantagens como duração e flexibilidade, um outro ponto de destaque dos cursos digitais da UNINASSAU é o investimento. As graduações têm mensalidades a partir de R$ 131,90. Para conhecer mais detalhes sobre os cursos digitais da UNINASSAU acesse: https://graduacao.uninassau.digital/.



