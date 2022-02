Gratidão para crescer na carreira

Uma pesquisa do psicólogo americano Robert Emmons, da Universidade da Califórnia, mostrou que o exercício da gratidão é capaz de promover um aumento efetivo da felicidade ao ponto de ajudar a lidar com a doença da depressão. A atitude também é capaz de reduzir emoções tóxicas, tais como inveja, ressentimento, frustração e arrependimento.

A gratidão, também, tem um impacto positivo nas interações sociais. Isso ocorre porque o exercício de sentir-se e expressar-se grato aumenta a empatia e a sensibilidade em relação aos outros e também a própria pessoa, tornando uma ferramenta poderosa para o crescimento profissional.

Nascida na Bahia e paulistana de coração, a administradora e educadora Carol Manciola lembra que sentir gratidão e demonstrar gratidão são coisas diferentes. “O sentimento de gratidão beneficia quem sente e costuma ser refletido nas suas atitudes, mas expressar a gratidão por meio de uma atitude de gratidão beneficia a todos que estão ao seu redor”, esclarece.

Carol Manciola diz que a gratidão precisa ser sentida e praticada em liberdade e com uma atitude crítica para evitar positividades tóxicas (Foto: Divulgação)

Para ela, agradecer publicamente, expor sua perspectiva e contribuir com a ampliação da consciência do outro sobre determinado tema, situação ou pessoa criam um ambiente mais leve e empático. “Comportamento também gera sentimento”, reforça.

Impactos positivos

A especialista em desenvolvimento humano Susanne Andrade diz que ser grato pode trazer benefícios para o ambiente de trabalho. “Cuidar desse ser humano atrás do crachá é a base para o nosso desenvolvimento enquanto profissionais. Vale ressaltar também que uma empresa corresponde a um ‘CNPJ’ formado pela interação entre os ‘CPFs’, que são as pessoas, que constroem o ambiente e promovem os resultados em uma organização”, reafirma.

Diante disso, Susanne reforça que praticar a gratidão contribuirá para ganhos pessoais e profissionais, proporcionando impactos positivos na empresa.

Reforçando a posição de Susanne, Carol destaca que pessoas gratas costumam ser mais positivas, agradáveis e atrair pessoas com a mesma energia. “É comum preferirmos estarmos próximos de pessoas que nos fazem sentir bem. Sabe aquela história de gente boa se atrai ? É isso! A maneira como nos relacionamos constrói as bases da confiança e será sempre influenciada pelo que somos, sentimos e emanamos”, explica.

Segundo Carol, isso acontece porque o sentimento de gratidão ativa o sistema de recompensa do cérebro, que é responsável pela sensação de bem estar e prazer do nosso corpo. “Ao sentirmos gratidão, ocorre liberação de dopamina, um importante neurotransmissor, que aumenta a sensação de prazer”, complementa, reforçando que estudos neurocientíficos concluíram que o exercício da gratidão eleva os níveis de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo.

Liberdade

A prática gratidão, no entanto, não pode ser confundida com a positividade, que é aquela postura do “tudo é possível”, do “no fim do tudo dá certo” que desconsidera uma realidade com desafios que muitos dos privilegiados desconhecem.

Carol Manciola reforça que o excesso de gratidão pode paralisar, porque algumas pessoas simplesmente ficam presas a ele. Como vou pedir demissão dessa empresa que me “acolheu” por tantos anos? Como rejeitar o convite de almoço de um amigo que me enturmou quando eu não conhecia ninguém?

“É preciso ser grato em liberdade, afinal se quem despertou em você o sentimento de gratidão o fez de coração o que essa pessoa mais quer é te ver vivendo em plenitude. Gratidão é para sentir e praticar. Não para servir de desculpa pra não mudar ou aprisionar”, finaliza.



Para praticar a gratidão e beneficiar-se:



1) Escreva cartas/e-mails de gratidão para os profissionais que fazem a diferença no seu crescimento. Nelas, exponha a importância deles para a sua evolução.



2) Agradeça quando receber uma ajuda de alguém, mesmo se o que foi realizado corresponda a atribuição do papel dessa pessoa. Experimente e perceba o quanto essa ação engaja e traz alegria para as pessoas. Desperta inclusive o desejo por ajudar mais.



3) Faça elogios: Saiba agradecer e reconhecer as conquistas.



4) Mostre às pessoas de outras áreas o quanto o trabalho delas ajuda na entrega do seu time, agradecendo por isso.



5) Combata o mau humor com alegria; Mantenha o foco na gratidão, sorria, seja gentil.



6) Foque em atividades que você goste em seu trabalho e agradeça por isso.



7) Viva o momento presente, seja grato por ele e tire o melhor proveito, sem focar no “como foi” ou “como poderia ter sido”. Aproveitar ao máximo o hoje é a melhor maneira de construir o seu futuro com positividade.