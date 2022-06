Grave acidente entre dois carros deixa cinco feridos e mata bebê na BR-135

Um acidente grave entre dois carros de passeio deixou pelo menos cinco feridos e um bebê de apenas dois meses e meio morto no final da manhã desta quinta-feira (16). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na BR-135, entre os municípios de Barreiras e Riachão das Neves, no oeste baiano.

Todas as vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também foi acionada e enviou uma viatura até o local. Segundo informações iniciais, cada um dos veículos transportava três pessoas. Todas seis vítimas foram resgatadas com vida e levadas para o Hospital do Oeste, em Barreiras, mas o bebê não resistiu e morreu na unidade de saúde. Dos outros cinco feridos, dois estão em estado grave, segundo a PRF.

A suspeita inicial é de que os dois veículos de passeio se chocaram de frente, já que a lataria frontal estava bem danificada. Com o impacto da batida, o motor de um dos veículos foi arremessado para o acostamento.