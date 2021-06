Grávida contou sobre pesadelo com gêmeo minutos antes de morrer em batida

Márcia Gomes, 25 anos, contou à irmã sobre um pesadelo em que o irmão gêmeo morria minutos antes do acidente que tirou a sua vida. Grávida de seis meses, ela morreu em um acidente na SP-463, em Auriflama (SP), na terça-feira (22). Além de Márcia, morreram na batida o namorado, Lucas Stuky, e a sogra, Ana Maria Lopes.

O carro em que a jovem estava foi atingido por um caminhão carregado de cestas básicas. Pouco antes, ela mandou mensagens para a irmã mais velha, Vanessa, relatando que tinha tido um pesadelo em que o irmão gêmeo, Marcelo, sofria um acidente e morria.

"Ela me mandou uma mensagem perguntando se o nosso irmão estava bem, falando: 'você sabe se o Marcelo está bem? eu tive um sonho com ele, em que ele sofria um acidente de moto, e ele morria, irmã", lembra Vanessa, em conversa com o Uol. "Aí eu respondi na mesma hora com um áudio, falei: 'não esquenta não, ele quase não está andando de moto, mas eu vou falar com ele e você fala com ele também'. Ela mandou 07h42, eu respondi 07h44, mas ela não chegou a ouvir", lamenta.

A irmã lembra que Márcia era muito independente. Ela saiu de casa, no Espírito Santo, com 18 anos. Já tinha morado no Chile e agora vivia em Araçatuba, São Paulo. As duas se viram pela última vez há 1 no e 7 meses, quando a avó morreu. Vanessa não chegou a conhecer Lucas pessoalmente.

Vanessa diz que a irmã estava animada com a proximidade de realizar o sonho de ser mãe. Ela descobriu a gravidez em janeiro e o contato entre as irmãs aumentou. "Ela me ligava todos os dias. Eu pedia pra ela voltar pra cá, pra gente ajudar ela, mas o sonho dela era ter a própria família. Ela falava que estava muito feliz, porque o bebê dela estava saudável".

Para a irmã, o pesadelo pode ter sido um sinal. "Agora a gente não tem o que fazer, mas se eu soubesse que poderia ser um sinal, eu teria feito algo. Eu não sabia que ela estava na estrada, ela não falou pra mim que estava viajando", diz.