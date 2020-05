Grávida de 8 meses é presa com 30 kg de maconha em barreira sanitária na Bahia

Uma mulher grávida de oito meses foi presa, na tarde de segunda-feira (4), por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Brumado, após ser flagrada com 30 kg de maconha em uma barreira sanitária. O caso aconteceu na cidade de Vitória da Conquista, no Posto Fiscal Benito Gama.

Os policiais, juntamente com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, fiscalizavam a circulação de ônibus intermunicipais, quando decidiram parar um veículo que tinha saído da cidade paulista de Osasco, com destino final o município de Natal, no Rio Grande do Norte.

Durante abordagem, os militares notaram o nervosismo da mulher e decidiram checar a bagagem da passageira. Em uma mala de cor cinza foram encontrados 29 tabletes de maconha prensada. A criminosa informou que entregaria os entorpecentes na cidade de Aracaju, capital de Sergipe.

A mulher e as drogas foram apresentadas no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista.