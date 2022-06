Grávida de Jô, modelo não teve contato com ele após polêmica: 'Tempo dele'

Maiára Quiderolly reapareceu nas redes sociais para comentar envolvendo sua gravidez do filho de Jô. A modelo e influenciadora contou que não teve contato com ele desde que a história se tornou pública e tembém "reconheceu o próprio erro" ao se envolver com um homem casado.

“Não nos falamos mais desde que falei que ele era o pai. Mas se ele se arrepender, quiser ser pai e termos uma relação de amizade para o bem da criança, eu estou totalmente aberta”, afirmou ela, ao responder a perguntas de seguidores em seu perfil nas redes sociais.

Maiára também já sabe que o bebê será um menino de nome João Gabriel. Ela reiterou que não colocará empecilhos na convivência do filho com o jogador, caso ele deseje.

“É hipocrisia da minha parte julgá-lo pelos erros dele, sendo que eu também errei. Deixa no tempo dele. Não consigo acreditar que ele seja uma má pessoa. O tempo é o caminho de tudo, vai dizer como as coisas serão”, acrescentou ela.

Após a traição vir à tona, Claudia Silva, então mulher de Jô, pediu separação. Ela também declarou que essa não é a primeira "escapada" do atleta. “Mais um filho não é surpresa. Não é uma surpresa para mim que apareça outro, como agora estão dizendo. Já são cinco. Sou, inclusive, muito amiga da mãe de um deles.”

Maiára refletiu ainda sobre sua situação na polêmica: “Eu reconheço meu erro para não errar de novo. Temos que aprender que somos seres humanos e vamos errar de diversas formas. Não posso me arrepender de algo que não dá para voltar atrás. Meu filho está vindo e quero ser a melhor pessoa para ele e estar do lado dele.”