Grávida morre atropelada após perseguição policial no Imbuí; vídeo

Uma perseguição policial terminou em um grave acidente por volta das 11h deste sábado (1º) no bairro do Imbuí. Um homem em fuga acessou o viaduto perto do fórum criminal e acabou atropelando duas pessoas enquanto era perseguido por viaturas da PM. No acidente, uma mulher grávida morreu.

No local, ao CORREIO, ambulantes disseram que o casal tinha acabado de comprar uma cocada na passarela do metrô que dá acesso ao Fórum do Imbuí. O casal é da comunidade do Bate-Facho e seguia para casa - ela estava grávida de quatro meses. "Eles atravessavam quando foram atingidos pelo carro preto (usado pelos bandidos). Com a pancada, ele rodou e caiu na pista. Já ela, foi lançanda no ar e caiu novamente do carro e foi arrastada", contou a vendendora de salgados Jaqueline Costa da Silva, 23.

No chão, ainda é possivel ver os restos da cocada que a grávida consumia quando morreu.

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

O carro parou a mais cinco metros do local do atropelamento. "Ela sofreu fraturas expostas e o joelho quebrou. A pancada maior foi na cabeça. Sangrava muito", disse um outro ambulante que assitiu tudo

Segundo Rodrigo dos Santos, 22, funcionário de uma imobiliária, o acidente aconteceu por volta das 11h, quando um carro preto, que era perseguido por uma viatura da PM, perdeu o controle antes de pegar viaduto que dá acesso à Narandiba e atingiu um casal que caminhava logo após a estação do metrô Imbuí. A mulher está grávida. "Estava na passarela quando escutei um barulho de capotamento. Quando olhei, vi a grávida e um homem no chão. Ela estava muito machucada e ele teve escoriações", contou Rodrigo.

No carro perseguido estava apenas um homem, que, segundo a polícia, era o ladrão."Depois do capotamento, o motorista ficou dentro do carro e foi retirado e socorrido por policiais militares", contou o ambulante. O carro vinha em perseguição do Imbuí.

Em função do acidente a Transalvador bloqueou o acesso ao viaduto. Motoristas que precisam acessar o bairro de Narandiba devem seguir até o Centro Administrativo da Bahia (CAB).