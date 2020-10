Grazi Massafera fala sobre silicone: 'Me achava meio molequinho'; veja fotos

Durante participação no podcast "Simples Assim", comandado por Angélica, a atriz Grazi Massafera falou sobre pressão estética. Na entrevista, ela disse que não se arrepende de nenhum procedimento que fez e diz que as próteses de silicone fizeram bem para ela.

"Sempre coloquei em primeiro lugar minhas questões interiores. Claro que sou vaidosa, já fiz coisas para me sentir mais bonita, mas nada de me arrepender. Coloquei silicone e eu amo, é uma coisa que me fez bem. Eu me achava meio molequinho", declarou Massafera.

Juliana Paes e Preta Gil também participaram do bate-papo e acompanharam Grazi em um experimento social. Elas chegaram produzidas, mas foram se "desmontando" para fazer um desfile sem filtro, ou seja, sem maquiagem, cabeleireiro ou tratamento das fotos.