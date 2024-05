QUEIMADAS

'Doeu pra caramba', diz guarda municipal que prendeu filho na Bahia

Dois suspeitos armados entraram na loja e roubaram funcionários e proprietário

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 17:47

Assalto em Queimadas Crédito: Câmeras do circuito interno da loja

O filho do comandante da Guarda Civil Municipal de Queimadas, no norte do estado, foi pego após roubar uma loja nesta segunda-feira (6). O rapaz foi conduzido pelo próprio pai até a delegacia.

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil, dois suspeitos armados entraram na loja e roubaram funcionários e proprietário. Foi levado cerca de R$ 3.397,00 em dinheiro do caixa. Durante a fuga, um dos homens atirou contra o estabelecimento.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e direcionou uma equipe até a loja, que vende celulares, relógios e outros aparelhos eletrônicos. Ao chegar ao local, a Guarda pegou informações dos suspeitos e saiu em busca dos rapazes, sem sucesso.

"Ao voltar para pegar mais informação, eu lembrei das câmeras. Quando ele me passou as câmeras, eu reconheci um dos elementos como sendo meu filho, fiz outra diligência e consegui prender ele", conta o comandante.

O rapaz, de 23 anos, foi conduzido até a Delegacia da cidade pelo pai, mas o dinheiro do roubo e a arma utilizada no crime estava com o outro suspeito, que saiu da cidade "para não chamar atenção". "Só que eu não achei com ele nem a arma, nem o dinheiro. Segundo ele, o comparsa tinha fugido para Cansanção com o dinheiro, as armas e a roupa que foi usada no assalto", disse.

Por conta da ausência das provas em posse dele, o jovem foi ouvido e liberado. "Ele confessou que participou, mas não ficou preso", disse o pai.