Grêmio e Juventude ficam no 0x0 pela Copa do Brasil

O Grêmio voltou a demonstrar limitação diante de um adversário que não tem o costume de sair para o jogo e fez mais uma partida abaixo do esperado. O time da capital gaúcha ficou no empate sem gols diante do Juventude, na noite desta quarta-feira (22), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O resultado surpreendeu porque o Grêmio vinha de bons resultados contra o rival no Campeonato Gaúcho, com direito a goleada. Os times se enfrentaram três vezes na competição. Na primeira fase, o time tricolor venceu por 3x0, na Arena. Nas quartas de final, novo triunfo, desta vez, em Caxias do Sul, por 6x0. Na jogo de volta, empate por 0x0, em Porto Alegre.

Com o resultado desta quarta-feira, o Grêmio joga por uma vitória em sua Arena para avançar às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O jogo está marcado para a quarta-feira que vem, às 21h30.

O jogo

O Juventude fez um primeiro tempo de igual para igual com o Grêmio. Apesar de ter feito uma boa partida, o time gaúcho não conseguiu ameaçar o rival em muitas oportunidades. A única chance nos 45 minutos iniciais foi Dener. O meia recebeu de Aprile e parou na boa defesa de Paulo Victor.

A partir daí o Grêmio foi superior, mas nada que fizesse tirar o zero do placar. O time gaúcho abusou das jogadas laterais e não encontrou espaço na forte marcação do Juventude. A melhor chance gremista foi aos 36 minutos. Matheus Henrique virou o jogo para Léo Moura. Ele achou Everton, que finalizou para defesa de Carné

O Grêmio pressionou no fim. Léo Moura levantou a bola para a área, André desviou e Juninho Capixaba, na entrada da pequena área, acabou cabeceando por cima do gol. O Juventude mostrou muita eficiência na marcação e acabou levando o empate para o intervalo.

A equipe da capital voltou melhor para o segundo tempo e encontrou espaços com mais facilidade. Maicon invadiu a área e fez o cruzamento para Alisson. O meia chutou rasteiro para defesa de Carné. O goleiro voltou a brilhar, no lance seguinte, na tentativa de Jean Pyerre.

O Juventude não demorou para equilibrar as ações, não deixou o Grêmio chegar e se mostrou mais inteiro nos minutos finais. Em uma das escapadas, o time de Caxias do Sul assustou em um chute de Dalberto, defendido por Paulo Victor, e acabou segurando o empate.