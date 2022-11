Gretchen no Catar: 'Não protesto fora do meu país'

A correspondente brasileira mais famosa da internet, Gretchen, está aproveitando os dias no Catar, entre trabalho e lazer. Ao UOL, a "rainha do rebolado" falou sobre a rigidez nas regras e sobre a discriminação com LGBTQIA+ no país.

"Acho que a discriminação não pode existir em nenhum lugar, mas eu não posso protestar em um país que não é meu. Acho importante protestarem", disse ao portal.

Ela disse ainda que não sente medo pela rigidez das regras do país, uma vez que é cidadã brasileira e portuguesa e no Catar, "mulheres dos dois países são respeitadas".

O trabalho de Gretchen e da página Choquei no Qatar é patrocinado por Ronaldinho Gaúcho. O ex-craque tem um aplicativo de análises de futebol que levou uma equipe para o mundial.

"Por viajar muito por vários países, sempre respeitei a cultura local. O cuidado é respeitar as regras, não usar decote, não deixar joelhos aparentes e nem ombros, e não ter atitudes de carinho publicamente. Não vi dificuldades. São hospitaleiros e respeitadores, e a cidade é linda."