Gripário Pau Miúdo atende mais de 500 pacientes após reativação

Pelo menos 579 pessoas buscaram o gripário do Pau Miúdo para serem atendidas desde a reabertura do local na última sexta-feira (17). Os números mostram que houve uma média de quase 200 pacientes por dia. Administrada pela Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde (Fabamed), a unidade tem a capacidade para admitir 300 pacientes por dia com resolutividade eficaz nos atendimentos. O local funciona em regime 24 horas, sete dias na semana, com 10 leitos de observação e 02 de estabilização para o trato de síndromes gripais como H1N1, H3N2, Covid-19 e outros vírus.

A instalação fica em anexo ao Centro de Saúde Maria Conceição, foi a mais procurada pela população de Salvador nos picos da pandemia da Covid-19 com mais de 35 mil atendimentos. Os gripários, com estruturas semelhantes às unidades de saúde temporárias que funcionam no Carnaval, foram montadas exclusivamente para atendimento a pacientes com síndrome gripal.

De acordo com o coordenador do gripário e médico, Elmar Dourado, os gripários têm um papel importante no enfrentamento a síndromes gripais. “O público que é acolhido pelo Sistema Único de Saúde, além de ter acesso ao pronto-atendimentos e as UPAs, que sempre têm grande volume de pessoas, contam também com gripários aumentam a capacidade de atendimento das UPAs e sem falar que as unidades possibilitam a separação das pessoas com viroses, influenza e H1N1 dos casos de Covid-19”, explicou.