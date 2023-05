Groove: Novo disco do ÀTTØØXXÁ terá participações de Thiaguinho, Brown e Liniker

O quarto disco de estúdio do ÀTTØØXXÁ já tem data para ser lançado: o dia 24 de março. Com 13 faixas, Groove será lançado pela BMG Brasil e conta com participações de nomes como Thiaguinho, Carlinhos Brown e Liniker.

Raoni, OZ, RDD e Chibatinha divulgaram todos os feats presentes no trabalho que precede É Foda Porra (2016); Blvkbvng (2016) e LUVBOX (2018) e que marca a volta do grupo a um lançamento desse porte. Na pandemia, eles foram na contramão de uma série de artistas e preferiram não lançar novos álbuns. A capa foi revelada em primeira mão para o CORREIO. Confira logo abaixo.

"Cada artista que foi convidado pra participar do disco se conecta com a faixa que estão. Além de músicos excelentes, eles são referências na nossa jornada musical e pessoas que admiramos muito, não poderíamos estar mais felizes com o resultado", disse Chibatinha, guitarrista da banda.

Duas músicas do projeto já foram lançadas: Sai da Frente / Da Favela Pro Asfalto já saiu com direito a clipe e tem uma pegada experimental, com Chibatinha comandando parte dos vocais. Além dela, A Noite do Golpe também foi antecipada.

Com 13 faixas, o trabalho também tem participações de Luísa Nascimento (vocalista de Luísa e os Alquimistas), Negra Japa e Victor Leony. Confira a tracklist logo abaixo.

1. “Sai da Frente”

2. “Da Favela Pro Asfalto” (feat Carlinhos Brown)

3. “Resenha”

4. “Dejavú” (feat Liniker)

5. “Surra de Groove”

6. “A Noite do Golpe”

7. “Suspensão”

8. “Melzin” (feat Luísa Nascimento)

9. “Suando e Gemendo” (feat Negra Japa)

10. “Chora”

11. “Menina” (feat Thiaguinho)

12. “Os Cara da Nasa”

13. “Lama” (feat Victor Leony)