Grupo armado explode agência bancária na cidade de Ubaíra

Uma agência do Banco do Brasil foi atacada com explosivos por homens armados na cidade de Ubaíra, a 270 km de Salvador, na madrugada desta sexta-feira (16). Não houve registro de feridos e não há confirmação sobre o valor levado pelos bandidos.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 14º Batalhão da PM foi acionado na madrugada, com a informação de que um grupo havia atacado instituição financeira na rua Getúlio Vargas, no centro da cidade.

Com o apoio de outras equipes, os policiais continuam fazendo buscas e rondas na região em busca dos suspeitos, mas até agora ninguém foi preso crime.

Na fuga, os criminosos chegaram a atirar no meio da rua, mas ninguém ficou ferido - populares encontraram pelo chão munições de calibre alto depois da ação. A PM diz também que não há confirmação de que pessoas foram feitas reféns na fuga do bando.

A Polícia Federal vai investigar o caso.