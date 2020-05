Grupo de Pesquisa da UFRB desenvolve protótipo de protetor facial feito com PVC

Uma equipe da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) conseguiu desenvolver um protótipo de protetor facial (face shield) utilizando o PVC. O material usado no projeto pode ajudar a aumentar a disponibilidade do equipamento, que serve, principalmente, para profissionais de saúde que estão trabalhando no combate ao novo coronavírus, visando reduzir os riscos de exposição e ampliando a capacidade de atendimento.

"Este protetor pode ser feito por qualquer pessoa com um pouco de habilidade e algumas ferramentas, além de ter baixo custo, pois utiliza como matéria prima principal um pedaço de tubo de PVC de 100 milímetros, item encontrado na maioria dos comércios locais", afirmou a professora Karina Kodel, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC).

O protótipo de protetor facial de PVC

(Foto: Divulgação)

O protótipo foi criado pelo Grupo de Pesquisa Modelagem e Instrumentação Tecnológica nas Engenharias e Ciência (MITEC). As instruções de como fabricar o protetor, as ferramentas e materiais necessários, assim como um tutorial em vídeo com detalhes da construção foram disponibilizados pelo MITEC.

Feito com PVC, o projeto está alinhado com o Corona Vidas, um grupo de colaboradores voluntários que estão produzindo e doando protetores faciais, utilizando impressoras 3D e plástico injetável. A UFRB está representada no grupo por Cruz das Almas e Feira de Santana.