Grupo de policiais que extorquia traficantes é alvo de operação em São Paulo

Um grupo criminoso, formado por policiais civis e militares, que promove a extorsão de traficantes em São Paulo foi alvo de uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na manhã desta quinta-feira (22).

A ação deu cumprimento a 27 mandados de busca e apreensão e a 23 mandados de prisão temporária na região de Guarulhos, e contou com o apoio da Polícia Militar e das Corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil.



Em investigação instaurada pelo Ministério Público estadia (MPSP), aferiu-se a existência do grupo, que é atua na capital e em diversas cidades da região metropolitana. Segundo o MPSP, os agentes envolvidos, conhecendo os pontos de venda de drogas, passam a constranger os traficantes a efetuar o pagamento de propina, sob pena de prisão. Quando há um desacerto com os traficantes, os agentes invadem os locais e subtraem, mediante violência e grave ameaça, as drogas, as armas e as quantias que localizam.

Num outro pilar, a operação tem por objetivo a prisão dos indivíduos que exploram o tráfico de drogas e têm envolvimento com organização criminosa armada conhecida como Primeiro Comando da Capital.

Tráfico

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, operação visando a combater o tráfico de drogas.

Foram cumpridos 17 mandados de prisão temporária e 32 mandados de busca e apreensão, tendo como alvos membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital atuantes no município de Franca.

A investigação, cujo início ocorreu no começo do ano de 2022, demonstrou que os membros da organização criminosa se dedicavam à prática de tráfico, ao porte ilegal de armas, ao sequestro de pessoas (conhecido tribunais do crime ou “tabuleiros “), dentre outros delitos.

Além disso, a investigação busca apurar o destino do dinheiro do tráfico de entorpecentes.