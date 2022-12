Grupo de quase 300 pessoas faz bolão para Mega da Virada e aposta R$ 8,6 mil

Um grupo de 269 pessoas fez um super bolão para a Mega da Virada deste ano: eles apostaram R$ 8.658,00 em 505 jogos, de acordo com o g1.

O grupo iniciado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, começou no WhatsApp, feito pela síndica de um condomínio.

Giseli Ramos da Silva Galvão contou que a tradição começou em 2018. A cada entrada de um novo participante, mais pessoas pediam para apostar.

Os 505 jogos do grupo foram feitos na última segunda-feira (26). A entrada de novas pessoas foi proibida.

"Acabamos encerrando porque aí o pessoal começou a fazer as contas e viu que ‘ah, vai dar só um milhão pra cada um’ [...] O divertido é que a gente tá empolgado, com esperança. Agora estamos aí torcendo pra dia 2 estar na frente da caixa e buscarmos o nosso dinheiro’, disse ao g1.

O grupo começou com os moradores do condomínio e se estendeu para familiares, funcionários e amigos. Depois, moradores do litoral e de municípios do interior começaram a participar.

"O bacana é que tem muita gente que a gente não conhece, que a gente nunca viu na vida. Mas o pessoal confia bastante e tá todo mundo com fé. O grupo é bem movimentado, o pessoal tá cheio de esperança [...] A gente faz tudo e coloca no grupo, aí todo mundo consegue acompanhar", disse Giselli.

Em 2021, as apostas dos participantes para Mega da Virada já somavam R$ 4 mil. Apesar da tradição, que se iniciou em 2018, os participantes ainda não levaram o prêmio. Este ano, esperam que a sorte mude.