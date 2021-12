Grupo de Salvador organiza excursão gay para praia de nudismo; veja como participar

O grupo Corpo e Alma, com sede em Salvador, está organizando uma excursão voltada ao público gay para Massarandupió, famosa praia naturista da Bahia, pertencente ao município de Entre Rios, no Litoral Norte.

O passeio será realizado no próximo domingo (12), e os interessados devem comprar a sua ida pelo telefone (71) 99108-0810. O ingresso individual custa R$ 90. O grupo sairá do Shopping da Bahia às 7h. As informações são do site Dois Terços.

Sobre Massarandupió

Localizado à 93 km de Salvador, o município de Entre Rios é famoso por suas belas praias, entre as quais estão Porto de Sauípe, Subaúma e Massarandupió. Esta última é uma das oito praias brasileiras onde a prática de naturismo é regulamentada.

A faixa de areia destinada ao naturismo é de 2 km, mas normalmente apenas 800 metros são utilizados pelos visitantes.

Quem não for no passeio, saiba que é possível chegar ao local por conta própria. A partir do Aeroporto de Salvador, basta dirigir pela BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde).

A viagem dura pouco mais de 1h30. Ao chegar na entrada de Porto de Sauípe, uma placa informará o acesso a Massarandupió, que é uma estrada de barro com cerca de 10 km. A região é abençoada pela natureza, com dunas, coqueiros, praia e um rio que corre bem na beirinha do mar. Em toda a área é permitido tomar banho, mas o nudismo só é mesmo regulamentado na faixa de 2 km, sendo proibido ficar nu nas demais partes da praia, o que pode ser considerado ato obsceno e levar até à prisão.

