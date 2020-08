Grupo doa alimentos para cães e gatos de alunos na zona rural do sul da Bahia 

O Centro Mars de Ciência do Cacau (MCCS) anunciou nesta quinta-feira (27) a doação de 1 tonelada de alimentos para cães e gatos da zona rural do município de Barro Preto, no suk da Bahia.

A ação é realizada em parceria com a Royal Canin e beneficiará 218 cães e 96 gatos de estimação dos moradores locais. A iniciativa tem como objetivo garantir a nutrição dos pets neste momento de crise financeira provocada pelo coronavírus.

Serão beneficiados os bichos de estimação dos dos alunos matriculados na Escola M. Virginia Mars. “Desde o começo dessa pandemia, estávamos trabalhando para conseguir realizar a doação e, com a parceria da Royal Canin, conseguimos alcançar este sonho. A direção da empresa compreendeu a urgência da situação e não mediu esforços para a ação acontecer”, comemora Luiza Santos, Coordenadora de Assuntos Corporativos do MCCS.

De acordo com o grupo, a atividade é parte de um trabalho social que desde maio ajuda moradores do município com doações de outros itens, como cestas básicas para as famílias dos alunos da Escola M. Virginia Mars. “Agora, vamos estender nossa ação ao doarmos as rações paras os animais”, enfatiza Luciel Fernandes, Gerente de Operações de Pesquisa e Desenvolvimento do MCCS.

“Em um momento de pandemia, precisamos nos ajudar. Por isso, é importante reconhecermos a necessidade do outro. Ações como essa são oportunidade para colocarmos em prática os Cinco Princípios da Mars: Qualidade, Eficiência, Responsabilidade, Mutualidade e Liberdade. Nessa iniciativa, especificamente, exercemos a Mutualidade, um dos nossos valores corporativos”, completa o executivo.