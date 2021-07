Grupo protesta em frente ao 5º Centro após fim das vacinas

As doses de vacina acabaram em vários postos na manhã desta terça-feira (6) em Salvador, incluindo no 5º Centro, onde houve um protesto que chegou a fechar a via em frente à unidade, no Garcia. “Queremos vacina, queremos vacina”, gritavam.

Ontem, a prefeitura já havia informado que por conta da pouca quantidade de doses a imunização aconteceria somente das 8h às 13h, mas em alguns pontos as vacinas acabaram antes. A capital baiana aguarda chegada de novos imunizantes para divulgar a sequência do calendário.

O público que estava se vacinando hoje era o de pessoas nascidas até 6 de maio de 1980, além de gestantes, puérperas e lactantes. Já para os demais grupos a imunização estava suspensa.

A prefeitura anunciou também antecipação da aplicação das segundas doses das vacinads Oxford e Coronavac, também só até 13h, para as pessoas que estão com a data aprazada no cartão de vacina até o dia 11 de julho.