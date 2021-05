Grupos de percussão fazem ato no Pelô em homenagem às vítimas de covid

A música tomou conta do Terreiro de Jesus, no Pelourinho, na manhã desta quinta-feira (27), com 44 músicos de grupos percurssivos se reunindo em um ato para celebrar a vida e em respeito aos que morreram de covid-19. Participaram integrantes dos grupos Swing do Pelô”, do maestro Ivan Santana, “Tambores e Cores”, do maestro Pacote do Pelô, “Movimento Percussivo”, do maestro Gilmario Marques e “Meninos da Rocinha”, da maestrina Elem Silva.

O encontro é promovido pelo projeto República dos Tambores, que no sábado (29) realiza uma live com músicos dos grupos e participação do cantor e compostor Tonho Matéria.

Além de marca forte das ruas do Pelô, os grupos de tambores também são conhecidos pelo trabalho social que fazem na região. Sem conseguir fazer sua arte durante a pandemia, os grupos percussivos receberam benefícios pelo projeto República dos Tambores, que promoveu ações de intercâmbio e aperfeiçoamento, dando também uma verba para manutenção financeira deles por 2 meses – beneficiando 84 artistas –, num período do ano onde eles estariam trabalhando intensamente, desfilando pelo Centro Histórico, no que deveria ser a alta estação turística de Salvador.

O projeto colocou no ar a vídeo-série digital “O Tambor Me Move” (#otambormemove), exibida no canal YouTube/republicadostambores. A série conta a história dos maestros da percussão: Pacote, do Tambores e Cores, Gilmario Marques, do Movimento Percussivo, Ivan Santana, da Swing do Pelô e da maestrina Elem Silva, dos Meninos da Rocinha.

Foram realizados workshops, disponibilizados de forma presencial e virtual. O primeiro sobre a importância do patrimônio do Centro Histórico, no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho, pela museóloga Eliene Bina; dois destes workshops foram de Percussão, com Gilberto Santiago e Gustavo Di Dalva e um workshop de Conscientização Corporal e Movimento com Sônia Gonçalves.





O República dos Tambores foi contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.