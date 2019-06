Guaramiranga é a cidade das flores e das baixas temperaturas no interior do Ceará

O estado do Ceará é sempre lembrado pelas suas praias, sol, muito calor e agitação. A cidade de Guaramiranga, conhecida como a “cidade das flores”, é o avesso de tudo isso. Localizada a 106 quilômetros de Fortaleza. O município chega a registrar durante a noite temperatura em torno de 12ºC, nada comum no Ceará.

Além de ser um destino para o descanso, tranquilidade, a boa comida encanta os visitantes. Você acorda todos os dias ouvindo o som dos passarinhos típicos e abundantes da região. A cidade faz parte da Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité (APA), conforme decreto estadual nº. 20.956, de setembro de 1990. A rede hoteleira está em plena expansão, além de dezenas de pousadas em Guaramiranga e nas cidades da região.

O contato com a natureza começa na estrada de acesso ao município. As paisagens são um convite ao descanso e a meditação. No trajeto há várias nascentes e cursos d’água que formam corredeiras, bicas e cachoeiras. Em Guaramiranga e nas cidades vizinhas há várias igrejas do século XIX e velhos, além de casarões antigos preservados.

A cidade cultiva flores silvestres, destaque para as bromélias, colibris, ipês floridos, palmeiras imperiais, bambus e papoulas. Umas das atividades que mais se desenvolve é o cultivo de rosas e flores tropicais que abastece o mercado de Fortaleza e o europeu.