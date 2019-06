Guaratuba, no litoral do Paraná, é um paraíso com ilhas preservadas

Nossa dica de destino para as férias de julho é a cidade Guaratuba, no litoral do Paraná. Com 22 km de extensão de praias, a cidade fica cerca de 120 km de Curitiba. A praia mais visitada é a Central e do Cristo, muito procurada pela tranquilidade, e a pouca profundidade de suas águas. Já a praia de Brejatuba é apropriada para a prática de esportes aquáticos como surf e bodyboard.

Você pode começar o passeio pelo Morro do Cristo, e seguir até o Balneário Coroados. A Baía de Guaratuba está pontilhada de ilhas que conservam os seus aspectos naturais intactos, entre elas a dos Ratos, Pescaria, Estaleiro, Capinzal, Baixo Grande, Bariguy, Mexerico, Araçá, Garças, Capim, Papagaios, Morro da Barra, Monte Alegre, Chapéu, Castelhano e Maria Chica.

Na ilha oceânica do Itacolomi a pesca submarina é tradicional, de linha, mas é muito farta. O local não oferece infraestrutura para o turismo e por isso a visitação é de difícil acesso. A dica é ficar em pousada em Guaratuba, onde há uma estrutura melhor para os turistas. Ela fica a aproximadamente 8 km de Guaratuba. Na ilha do Saí foi erguido o marco divisor entre o Paraná e Santa Catarina.

Não deixe de incluir na sua lista de passeio uma visita ao Salto Parati, no Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange. As águas do rio Parati formam piscinas naturais. A flora e fauna são abundantes, além de uma mata nativa aberta e fechada.