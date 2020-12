Guarda Civil Municipal inicia operação Verão com foco no combate a covid-19

A Guarda Civil Municipal (GCM) iniciou nesta segunda-feira (21) a Operação Verão na capital baiana. Contando com cerca de 100 agentes equipados em 20 viaturas e cinco motos, a guarda irá percorrer toda orla da cidade e reforçar as ações de fiscalização e cumprimento dos protocolos da covid-19.

As regiões que irão ter foco da GCM serão os pontos das praias da cidade, além de reforçar a região do Centro Histórico, onde está previsto o recebimento de milhares de turistas, que costumam visitar a cidade nesta época do ano. Nestes locais, as guarnições da Guarda Civil atuarão em parceria com agentes do Grupo de Apoio ao Turista (GAT).

Desde o início da pandemia, a Guarda Civil realizou 4.152 ações de combate ao Covid-19 em conjunto com diversos órgãos municipais, estaduais e federais. Durante essas ações foram registrados 4.448 atendimentos e 07 ocorrências.

Além das ações de fiscalização, a GCM também atuou em operações de assistência, como distribuição de quentinhas, cestas básicas e máscaras, instalações de caminhões de lavanderia e assistência social e apoio logístico e operacional a campanhas de vacinação.