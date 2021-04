Guarda Municipal de cidade baiana é assassinado a facadas  

O Guarda Municipal da cidade baiana de Licínio de Almeida, Marivaldo Rosa, de 55 anos, foi assassinado a facadas, na tarde do último sábado (10), no distrito de Jurema. Licínio de Almeida fica na região centro-sul, cerca de 620 km de Salvador.



De acordo com a 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Marivaldo teria se desentendido com um homem, que o atacou com golpes de faca. O autor do crime não foi identificado.



O servidor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após a perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), o corpo do Guarda Municipal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Bom Jesus da Lapa. A Polícia Civil investiga o caso.



Na última quinta-feira, Marivaldo havia postado em uma rede social que foi o primeiro Guara Municipal da cidade a receber a vacina contra o coronavírus.

Guarda Municipal postou nas redes sociais na última quinta-feira (8) que foi o primeiro servidor municipal de segurança a ser vacinado