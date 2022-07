Guarda municipal é flagrado armado ameaçando adolescente na BA; vídeo

Um guarda municipal do município de Itapetinga, no centro-sul baiano, foi flagrado com uma arma em punho ameaçando um adolescente na noite de quinta-feira (14). De acordo com a Prefeitura de Itapetinga, o profissional Weltmo Vieira foi exonerado do cargo.

Nas imagens gravadas, Weltmo, trajado de uniforme e com a arma, aborda o adolescente, que está sentado, e o xinga e o agride. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que discutiu com um colega de escola e, no mesmo dia, recebeu um telefonema com ameaças e foi surpreendido na rodoviária local pelo pai do colega.

“Você conhece ele? Você sabia que é meu filho? Então agora você está sabendo, desgraça. Abaixe a mão, que eu quero bater só na sua cara, seu filho da p***”, gritou o homem no vídeo. Após vários tapas no rosto do jovem, ele permite que seu filho também bata na vítima, enquanto o questiona quantos anos tem e onde ele mora. Um terceiro homem se envolve na situação e também bate na vítima.

Um segundo guarda municipal aparece na gravação conversando com o colega agressor, e não faz nada com relação ao espancamento à vítima. As imagens encerram quando o filho do primeiro guarda municipal dá um chute na barriga do jovem.

Ainda segundo relato do jovem à Polícia, antes do vídeo ser gravado, o guarda municipal desceu do seu veículo, juntamente com outros guardas e o obrigou a se deitar no chão. Ele relatou que o agressor desferiu tapas e socos em sua face, além de chutes. A 1ª Delegacia Territorial (DT) está apurando as imagens e o agressor responderá por lesão corporal dolosa.

O vídeo das agressões foi publicado, inclusive, pelo padre Júlio Lancelotti, que, na legenda, se posicionou contra a violência mostrada. "Penso não ser esta a melhor maneira de mediação de conflitos", disse o padre.

"Diante das denúncias de violência recaídas sobre um Guarda Municipal, na noite da última quinta-feira, a prefeitura de Itapetinga, buscando garantir a boa conduta em todos os setores da administração pública, afastou preventivamente o acusado de suas funções e já encaminhou processo para abertura de sindicância à corregedoria da corporação. Após apurados os fatos, entre outras providências, o guarda poderá ser excluído do serviço público. Os demais envolvidos no caso também serão investigados administrativamente e as punições cabíveis serão aplicadas", diz nota da Prefeitura.