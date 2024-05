ILHA DE ITAPARICA

Homem tenta fugir pelo mar, mas é preso por suspeita de tráfico dentro de ferry boat

Suspeito foi preso no Terminal Marítimo de Bom Despacho

Um homem foi preso na manhã deste sábado (11) no Terminal Marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que ele estaria traficando drogas dentro do ferry boat com destino a Salvador.