Guarda municipal é morto a tiros em Mata de São João

O guarda municipal da cidade de Mata de São João, Gives Fernando de Almeida, de 49 anos, foi morto neste domingo (25) naquela cidade. O crime aconteceu no bairro Entroncamento, por volta das 15h. Informações iniciais apontam que o homem participava de churrasco quando os bandidos chegaram atirando. Gives morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Territorial da cidade foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. “A unidade vai apurar a autoria e motivação do crime. Não dispomos de informações sobre as circunstâncias do homicídio”, diz em nota.

A prefeitura de Mata de São João emitiu nota lamentando a morte do servidor: “Nos solidarizamos com os familiares e amigos nesse momento de dor, pela perda de um servidor de conduta exemplar e de um cidadão de bem”.

A administração municipal garantiu ainda que está atenta aos resultados das investigações e espera que “todos os fatos que envolvem o fatídico acontecimento sejam esclarecidos o mais breve possível”.