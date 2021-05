Guedes: Brasil teve desempenho econômico 'bastante razoável' na pandemia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, argumentou nesta terça-feira, 4, que o Brasil teve um desempenho econômico "bastante razoável" na pandemia. "Foi muito aceitável, para não dizer que bem melhor que todos os países avançados. Fizemos um trabalho duro e trabalhamos também na questão da Saúde", afirmou, em audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação; Educação; Trabalho, Administração e Serviço Público; e Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.



Guedes citou os dados do mercado de trabalho formal e da arrecadação de tributos para mostrar a velocidade de recuperação da economia.



"Os Índices de atividade estão o dobro do esperado, economia formal já voltou", completou o ministro.



Ele citou o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, ouvido nesta terça-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. "Quando o Mandetta disse que o problema seria através de ventiladores pulmonares, fomos atrás das empresas e fizemos uma economia de guerra. Passamos de 250 ventiladores pulmonares para 1.500 ventiladores por dia", acrescentou o ministro da Economia.