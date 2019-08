Guerra comemora volta por cima e explica premonição antes de gol

Os primeiros minutos de Guerra com a camisa do Bahia não foram lá como os tricolores esperavam. Depois de uma entrada discreta no segundo tempo da partida contra o Grêmio, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o meia também entrou na segunda etapa do duelo contra o Santos, pelo Brasileirão, e fez o pênalti que deu o triunfo ao Peixe, por 1x0, no estádio de Pituaçu.

Pior do que isso, Guerra ainda se machucou no lance do pênalti. Mas pouco mais de um mês depois, o venezuelano conseguiu dar a volta por cima no tricolor. Foi dele o gol que decretou o empate do Esquadrão contra o Goiás, por 1x1, domingo (18), na Fonte Nova.

Depois de marcar pela primeira vez com a camisa do Bahia, Guerra comemorou e explicou que, no momento do lance, fez uma previsão de onde a bola cairia e estava no local certo para finalizar de primeira.

"Última vez que joguei, contra o Santos, machuquei, mas acho que entrei bem. Teve o lance do pênalti, gol deles. Machuquei, mas recuperei no tempo certo. Não estava 100%, mas o jogo estava positivo para fazer uma boa entrada e ajudar a equipe. Graças a Deus entrei bem, motivado e consegui fazer o gol do empate. Não era o que a gente queria, mas é um ponto que se valoriza porque a equipe estava com um a menos", disse Guerra.

"Logicamente que com um a menos é muito difícil, mas a equipe se comportou bem taticamente. No lance, fiquei fora da área e vi que o jogador deles ia jogar para aquele lado. Consegui chegar no tempo certo. Foi um pouco difícil porque foi de canhota", continuou o meia.

A boa atuação diante do Goiás levantou a possibilidade do venezuelano ganhar a vaga de titular no meio-campo tricolor. Apesar de afirmar que está trabalhando por isso, Guerra prega cautela.

"Não estava 100%, treinei, mas falei com a comissão que não estava 100%. Eles entenderam. Estava no banco motivado para entrar. Entrei bem, sem dor. Não estava 100% fisicamente. Estou trabalhando para isso", disse Guerra.

O próximo compromisso do tricolor será no sábado (24), contra o Atlético-MG, às 11h, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Apesar de não saber se vai começar jogando, Guerra pede atenção ao alvinegro para que o tricolor possa conquistar o resultado positivo.

“É um elenco muito qualificado. Tem jogadores de qualidade. Logicamente que vai ser um jogo bem intenso. Eles jogam hoje, sempre importante assistir ao jogo, ver quais são as fortalezas deles e as debilidades. Para a equipe é importante somar pontos, não perder e depois buscar o objetivo", analisou o meia, referindo-se à partida do Atlético-MG contra o colombiano La Equidad pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, às 21h30, em Belo Horizonte.