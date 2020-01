Guerra só de bunda: La Fúria lança música falando de conflito mundial

Sempre de olho nas notícias para fazer novas músicas, a banda La Fúria agora lançou uma novidade que fala de guerra. Mas os amantes do pagodão podem ficar tranquilo: não tem nada de EUA e Irã. Guerra só de bunda.

O vocalista Bruno Magnata abre a música com um apelo. "Diga não à guerra", pede. Depois começa a quebradeira, que traz o cenário de guerra para um tema mais prosaico, incluindo fofoca e redes sociais.

"Posta no Instagram que teu ex vai passar mal. É muita fofoca, virou guerra mundial. Tu botou no bailão, escuta que eu vou te falar: é guerra. É guerra de bunda pra lá e pra cá", canta Magnata.

Versões da La Fúria

Em outubro, a banda lançou uma música em homenagem à caneta azul. Dessa vez Magnata trocou seu verbo de preferência, "sentar", pelo "riscar". Depois de iniciar com os versos já tornados famosos pela versão original ("Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado com a minha letra"), ele abre para a suinguera com "ela risca com a caneta azul, ela risca com a caneta azul".

Em junho, a seriedade da acusação de estupro contra o atacante Neymar não assustou Magnata, que fez uma versão pagodão com trechos da conversa entre o jogador e sua acusadora, divulgadas pelo craque do PSG; "Oi, fake", anuncia o cantor Bruno Magnata. "Saudade do que a gente não viveu ainda. Ei, fake, razão do meu libido, venha pra Europa para poder sair comigo", canta ele. "De tarde ela quer louvor, de noite ela tá sentando", diz o refrão.

No fim do mês anterior, a banda fez sua versão de "Shallow". "Diga o que te fez você sentir saudade de empinar o rabetão. Mais uma vez você tá solteira e voltou pro paredão. Desafio do shallow now, você vai sentar no grau. Senta no shallow now", diz a música. A versão, como a de Paula Fernandes, dividiu opiniões dos internautas. "La Furia carregando o brasil nas costas", escreveu uma fã. "Esse homem vai dominar o mundo, bicho", riu outro. Mas também teve críticas. "Quando eu achei que não poderia ficar pior, fizeram algo tão sem nexo quanto", comentou uma. Uma desavisada queria saber: "Que porra é shalow now?.

A La Fúria gosta de apostas em memes e brincadeiras que estão correndo a internet para fazer músicas novas. Nesse ano, contudo, a banda se envolveu em polêmica depois de fazer uma música batizada com nome do ator Fábio Assunção fazendo referência a "ficar loucão".

"Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão / Hoje eu não quero voltar pra minha casa não / Hoje eu vou virar o Fábio Assunção / Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão", diziam os versos da música.

Lançada em 2018, a canção acabou estourando perto do Carnaval, com muito folião apostando em máscaras do ator. Magnata acabou fazendo um acordo com Fábio Assunção para doar o dinheiro que ganhasse com a música para ONGs que trabalham com dependentes químicos. Ele também afirmou que faria mudanças na música.

Depois, a banda também explorou o meme com a investidora Bettina Rudolph, que ficou famosa depois de explicar como ganhou um milhão de reais três anos depois de um investimento modesto de R$ 1,5 mil. Com frases como “um milhão de sentadas na p***ca” e xingamentos, na gravação ao vivo, de “safada, piranha”, a música recebeu críticas.

Na música, divulgada na íntegra em páginas especializadas em pagode, no YouTube, o cantor diz que a Betina vai dar “um milhão de sentadas na p***ca” e, durante a execução ao vivo, ainda chama uma mulher, que faz as vezes de Bettina, de “safada, piranha”.

Na própria descrição de um dos vídeos, os internautas comentam o excesso. “Tem o passar do limite, e tem Lá Fúria depois”, critica Matheus Santana. “Limite? Só o meu cartão de crédito mesmo!!!”, afirma Caroline Lima. Outros internautas também consideraram a música desrespeitosa e machista.

A atriz Bruna Marquezine também já recebeu uma homenagem da banda. Batizada de "Vovô urso", a canção tem um refrão direto: "Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine".