Gui Araújo fala sobre término com Anitta: 'Não sabem um terço'

Gui Araújo voltou a falar sobre o seu término de relacionamento com a cantora Anitta. Em seu Twitter, ele disse que tem bom relacionamento com suas exs e que deseja sorte a ela, mas afirmou que "da missa vocês são sabem nem um terço".

Gente, nunca deixei de seguir 'minhas ex's'. A não ser as que bloquearam, o que já não posso fazer nada! Mas em todo relacionamento humano, não é porque não estou mais junto, que não torço pelo progresso da pessoa! Mesmo que não siga! Seja no namoro, sociedade etc..."

Ele continuou: "Pelo contrário, torço mais ainda! Graças a Deus no quesito relacionamento só passaram pessoa incríveis na minha vida! Tenho muita sorte nisso inclusive!! Diga-se de passagem. E não tenho nem tempo/espaço para assuntos mal resolvidos", disse.

"E não sei se é uma pena ou uma sorte, mas da 'missa' vocês não sabem nem um terço!", concluiu.

O término entre o casal foi confirmado na última segunda (20), durante uma live em que Anitta foi questionada se estava ou não solteira. "Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira. Tinha certeza que teria essa pergunta. Não há mais nada para dizer", afirmou na ocasião. Ele também já havia se pronunciado, na quarta (22): "Vida que segue".