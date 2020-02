Guia: confira tudo o que você precisa saber para curtir o Carnaval

Depois de muita espera, chegou a véspera do Carnaval. Agora, é hora de se programar para curtir no meio da multidão. Para além da programação das atrações da festa, também é importante saber como acessar os serviços oferecidos nos circuitos. Por isso, o CORREIO criou um guia para ajudar o folião nessa tarefa.

A ideia da folia deste ano é fortalecer o uso dos modais de transporte e deixar o carro particular de lado na hora de ir até os circuitos, afirma o secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota. “Buscamos facilitar para as pessoas se deslocarem de transporte público. A gente aumenta bastante a quantidade de pontos de táxi e mototáxi nos circuitos da cidade. Vamos incentivar o uso de táxi e mototáxi. O folião vai conseguir pegar o moto táxi credenciado quase dentro do circuito”, explica.

Estacionamento Zona Azul

São cerca de 2.600 vagas de Zona Azul em locais estratégicos próximo aos circuitos. A prefeitura ainda disponibiliza outras 300 vagas em estacionamentos fechados em São Raimundo, nos Barris, e o da Barroquinha. Confira a lista de vagas de Zona Azul:

Avenida Anita Garibaldi

Rua Agnelo de Brito

Avenida Estados Unidos

Avenida da França

Rua Portugal

Rua da Conceição da Praia

Rua da Mouraria

Rua do Salete

Ladeira do Salete

Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira

Rua José Leonídio de Sena

Ladeira de Santana

Ladeira da Praça, ambos os lados

Avenida Vale dos Barris

Rua Com. José Alves Ferreira

Rua Prof. Paulo Almeida

Ladeira da Fonte

Rua Prof. Aristides Novis

Av. Reitor Miguel Calmon

Travessa do Tijolo

Av. J. J. Seabra

Transporte por aplicativo

As áreas reservadas para embarque e o desembarque dos veículos de aplicativo estão localizadas na Rua Djalma Ramos (Av. Centenário), Av. Anita Garibaldi (acesso à Federação), Rua da Paciência, Rua do Salete (Faculdade Cairu), Rua da Graça, (a partir da Rua da Flórida), Ladeira da Praça (a partir da Rua do Tesouro), Vale do Canela (UFBA) (sentido Garibaldi) e Av. Princesa Leopoldina (Perini).

Este ano, a 99 lançou uma campanha contra o assédio. A empresa vai dar R$ 20 de desconto em corridas que tenham como destino uma das 180 Delegacias da Mulher de todo o país, entre os dias 21 e 26 de fevereiro.

Para ajudar os foliões de Salvador, a 99 também fez uma parceria com o Expresso Salvador. Serão concedidas passagens gratuitas de ida e volta no Expresso Salvador, partindo dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela. Para ter direito à ação, o passageiro 99 deverá realizar corridas no período de 14/02 a 20/02 e seguir o passo a passo abaixo:

1 - Checar o ranking no aplicativo e verificar quantas viagens são necessárias fazer no período entre 14 e 20/02;

2 - Quando completar o número de corridas do ranking, receber um sms de confirmação;

3 - Nos dias de Carnaval, apresentar o sms junto com um documento com foto nos pontos de trocas do Expresso Salvador nos shoppings Paralela, Salvador e Salvador Norte. Os horários para poder usufruir da ação são:

• 20 a 22/02 das 15h às 21h;

• 23 à 25/02 das 12h às 20h.

Cada passageiro tem direito a um cartão com duas passagens.

Mototáxi

A população contará com mais 1.500 mototaxistas credenciados. os mototaxistas vão possuir uma faixa exclusiva na Avenida Centenário. Foram criados seis pontos de embarque e desembarque com funcionamento 24h nas proximidades dos circuitos. Estes estão localizados nos seguintes locais:



Politeama (Colégio Ideia)

Praça Cairu (estacionamento Zona Azul em frente ao Elevador Lacerda);

Vale do Canela (sentido Terminal da França);

Centenário;

Av. Garibaldi (saída da Adhemar de Barros);

Av. Oceânica (estacionamento do ISBA);

Estação da Lapa

Foto: Arquivo CORREIO

Táxi

Cerca de 7.200 táxis estão autorizados a utilizar a Bandeira 2 na folia. A cobrança extra se inicia a partir das 18h do dia 20 e se estende até às 12h da Quarta-feira de Cinzas (26). A bandeirada será R$ 4,81.

No circuito Barra/Ondina, os taxistas terão faixas exclusivas para táxis. Um dos corredores fica na Avenida Oceânica, entre a curva da Paciência e a Praça Bahia Sol, com desvio para a Rua Senta Púa. O outro está localizado na Avenida Centenário, entre o retorno compartilhado em frente ao Habib´s até o último retorno próximo à Rua Miguel Burnier.



Os foliões que forem de táxi podem acessar a tabela com a estimativa de preço de corrida, com origem/destino. A tabela pode ser adquirida em alguns dos postos de informação de trânsito e transporte para o Carnaval ou acessada no site mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br.



Serão 17 pontos especiais de táxi para embarque e desembarque durante os dias da festa momesca, com funcionamento 24 h. São eles:



Vale do Canela (viaduto Menininha do Gantois);

Politeama de Cima (Colégio Ideia);

Av. Joana Angélica (Colégio Central);

Praça Cairu (em frente ao Elevador Lacerda);

Rua do Tijolo (ao lado Viaduto da Sé);

Av. da França (próx. ao galpão 7 – Codeba);

Ladeira do Taboão (próx. à Praça do Pelourinho);

Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos);

Terminal da Barroquinha (ao lado do posto policial);

Av. Centenário (retorno próx. à Rua Airosa Galvão);

Estação da Lapa (parte interna);

Porto da Barra (próx. ao Hotel Sol Barra)

Rua Edgar da Mata (perpendicular à Av. Ademar de Barros);

Av. Garibaldi (esquina com a Rua Agnelo de Brito);

Ondina (próx. ao ISBA);

Rua Afonso Celso;

Rua Nossa Senhora de Fátima (em frente ao Teatro Isba), onde ficarão táxis especiais da Comtas e Cometas.

Foto: Beto Abreu/Arquivo CORREIO

Ônibus

O serviço de transporte coletivo vai funcionar com a frota completa, englobando cerca de 400 linhas de ônibus e 2.300 veículos em três faixas horárias. Nos dias da folia, das 5h às 13h, a frota das linhas atuará com 50% dos coletivos. De 13h01 às 21h, a frota vai operar com 60% dos carros. Já no horário de maior pico, das 21h às 5h, a Semob disponibilizará 70% da frota para atender aos foliões.

Das 400 linhas, cerca de 90 estarão em operação especial 24h horas durante todos os dias da festa. A partir de quinta-feira (20), a secretaria ampliará o atendimento de 26 linhas até a Estação da Lapa, entre 0h até 4h, quando o metrô interrompe os serviços. Após esse horário, quando o metrô volta a operar, as linhas retomam seu atendimento normal.

Linhas que vão operar de 0h às 4h da manhã:

1107-01 - Lapa x Tancredo Neves

1123-01 - Lapa x Saboeiro/Est. Imbui

1133-01 - Lapa x Pernambués

1146-01 - Lapa x Arenoso

1333-01 - Lapa x Fazenda Grande 1/2

1366-01 - Lapa x Castelo Branco

1368-01 - Lapa x São Marcos

1374-01 - Lapa x Vale dos Lagos

1405-01 - Lapa x Cajazeira 8

1407-01 - Lapa x Cajazeira 10

1424-01 - Lapa x Fazenda Grande 2/3/4

E-109 - Lapa x Mussurunga I

E-110 - Lapa x Mussurunga II

E-119 - Lapa x Canabrava/Nova Cidade

E-123 - Lapa x Alto do Coqueirinho

E-124 - Lapa x Valéria

E-127 - Lapa x Luís Anselmo

E-128 - Lapa x Praia do Flamengo

E-129 - Caixa D’Água x Barroquinha

E-131 - Lapa x Bom Juá

E-132 - Lapa x Engenho Velho de Brotas

E-133 - Lapa x Lapa x Marechal Rondon

E-134 - Lapa x Cosme de Farias

E-142 - Lapa x Shopping Lauro de Freitas

E-143 - Lapa x Pirajá

E-144 - Lapa x Novo Horizonte

E-145 - Lapa x Cajazeira 11

O folião que for de metrô pode optar pela linha gratuita C-010: Lapa/Calabar “Transfer”, que vai funcionar em regime de 24h com uma frota de 72 veículos. O serviço funciona das 5h do dia 20 até as 10h da Quarta-feira de Cinzas (26). A linha vai ser a única que circulará na Avenida Centenário durante a folia.

A linha E-106 Ondina-Costa Azul é mais uma opção de transporte na folia. A linha tem saída na Praça Bahia Sol e segue até o Largo de Ondina. A operação vai das 14h às 5h, com tarifa normal.

Outra opção é a linha Lapa x Terminal Aeroporto (retornando nas imediações do shopping em Lauro de Freitas), que vai operar com 15 veículos. A operação começa no dia 20, de 0h até as 4h30 - o horário que o serviço do metrô fica suspenso. O itinerário envolve passagem pelo Vale dos Barris, Garibaldi, Rua Conselheiro Pedro Luís (Rio Vermelho), Largo da Mariquita, Amaralina e Avenida Octávio Mangabeira, passando pela Avenida Dorival Caymmi, Avenida Caribé e São Cristóvão, até chegar ao shopping.

Pontos de ônibus

Paradas especiais de embarque e desembarque vão ser criadas durante o Carnaval nas avenidas Anita Garibaldi, Centenário, Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) e próximo à Praça Cairu (em frente ao Elevador Lacerda).

Micro-ônibus

Cerca de 250 micro-ônibus do Subsistema de Transporte Coletivo Complementar (Stec) também estarão disponíveis no Carnaval. Serão 55 linhas operando todos os dias, de 4h à 0h. Esses coletivos estarão atendendo aos trechos do Vale do Canela, Av. Garibaldi e Praça Cairu, com roteiros para Paripe, Ceasa, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás.

Expresso Carnaval

Ônibus exclusivos para a folia sairão do Salvador Shopping, do Salvador Norte Shopping e do Shopping Paralela a cada 20 minutos sem paradas no percurso. Com funcionamento das 13h às 6h e frota de 55 veículos, a tarifa é R$ 12 reais por trecho. O cartão para passar na catraca dos ônibus custa R$ 5 e pode ser recarregado.

O estacionamento nos centros comerciais está incluso no valor. Serão disponibilizadas mais de 2 mil vagas de estacionamentos para quem utilizar o Expresso Salvador este ano. O Expresso Carnaval possui cinco linhas, são elas:

São elas:

- Salvador Shopping - Ondina: parada em Ondina, no ISBA.

- Salvador Shopping - Barra: parada na Av. Centenário (atrás do Vitória Center).

- Salvador Norte Shopping - Barra: parada na Av. Centenário (atrás do Vitória Center).

- Salvador Norte Shopping - Garibaldi: parada na Avenida Anita Garibaldi, em frente ao Instituto de Geociências (Ufba).

- Shopping Paralela – Barra: parada na Av. Centenário (atrás do Vitória Center).

As últimas viagens sairão às 6h dos pontos próximos aos circuitos (Vitória Center e ISBA)

Metrô

O metrô também vai ter um funcionamento especial no Carnaval. Entre os dias 22 a 26 de fevereiro, o metrô vai funcionar das 4h30 às 1h30 para embarque na Estação Lapa. Até às 4h50 e depois da meia-noite, às demais estações funcionam apenas para desembarque. Ao todo, serão 35 trens em operação na folia.

Os terminais de ônibus integrados de Pirajá, Retiro, Acesso Norte, Rodoviária e Mussurunga administrados pela CCR Metrô Bahia também irão antecipar o início das atividades para as 4h da manhã. O estacionamento do Terminal de Ônibus Pituaçu possui 370 vagas e vai funcionar 24 horas durante a folia. A credencial de acesso pode ser adquirida antecipadamente.

Elevador e planos inclinados

O Elevador Lacerda funcionará de forma gratuita a partir da 6h do dia 20 até as 23h do dia 26 de fevereiro. O Plano Inclinado Liberdade - Calçada também será gratuito nesses seis dias, das 7h às 22h. Já o Plano Inclinado Gonçalves funcionará nos dias 20 e 21, das 7h às 18h30, e no dia a 22, das 7h às 13h. O Pilar, por sua vez, irá operar apenas nos dias 20 e 21, das 7h às 18h, retomando suas atividades na Quarta de Cinzas, às 12h.

Barreiras de acesso

Ao todo, são 111 barreiras de controle de acesso nos Circuitos Dodô (Barra) e Osmar (Campo Grande). Na avenida, são 18 interdições fixas e 23 móveis. Já no percurso da orla, são 39 pontos interditados fixos e 31 móveis.

CIRCUITO SÉRGIO BEZERRA (QUARTA)

Localização: Farol da Barra ao Clube Espanhol

Interdição: Avenida Sete de Setembro, trecho compreendido entre o Porto da Barra e a Avenida Oceânica, nas imediações do Clube Espanhol.

Horário: 15h do dia 19 às 04h do dia 20 de fevereiro

CIRCUITO DODÔ (BARRA/ONDINA)

Interdição: do Largo da Vitória à Av. Adhemar de Barros

Desvios de tráfego: Largo da Vitória, Av. Princesa Isabel, Curva da Paciência, Av. Anita Garibaldi x Av. Adhemar de Barros e Av. Centenário altura do segundo retorno.

Data: 20 a 26 de fevereiro de 2020.

Horário: 4h do dia 20 às 13h do dia 26 de fevereiro



- Ruas com alteração no sentido de tráfego:

Sentido único: Rua Djalma Ramos, da interseção com a Rua Martagão Gesteira à interseção com a Rua Deocleciano Barreto.

Inversão do sentido de tráfego na Rua Miguel Burnier, para viabilizar o acesso dos moradores ao Jardim Brasil e área próxima ao Supermercado Bom Preço.

Rua Juiz Rosalvo Torres, a partir da interseção com a Rua Desembargador Baldoino de Andrade até a saída para Av. Centenário (barraca de frutas), visando desviar o tráfego, evitando o ponto de ônibus.

Rua Macapá, inversão do tráfego de veículos para viabilizar o acesso dos residentes. O tráfego funcionará no sentido Alto de Ondina.

- Ruas com sentido duplo de circulação:

Rua Barão de Itapuã da orla até a interseção com a Rua Cezar Zama, para viabilizar o acesso a Orla e à Rua Professor Lemos Brito (Morro do Gavazza).

Rua Cezar Zama, a partir da interseção com a Rua Barão de Itapuã, para viabilizar o acesso à Rua Professor Lemos Brito (Morro do Gavazza)

Rua Augusto Frederico Schmith ficará com acesso através da Rua Belo Horizonte e restrito a moradores(acesso local).

Av. Sete de Setembro (Barra), trecho compreendido, a partir da Rua Barão de Itapuã até a Rua Afonso Celso, para viabilizar o acesso aos moradores do referido trecho.

Rua Afonso Celso da interseção com a Rua Professor Lemos de Brito à interseção com a Av. Sete de Setembro.

Via Marginal à Av. Oceânica, entre o Largo do Camarão e Av. Adhemar de Barros.

Rua Eurícles de Matos, trecho entre a Tv. Garibaldi e a Rua Vila Matos, para viabilizar o acesso aos moradores das referidas ruas.

- Utilização dos retornos da Av. Centenário:

Primeiro retorno (após o Calabar) - para as linhas de ônibus que acessarem a Av. Centenário, exceto as linhas dos estacionamentos remotos.

Segundo retorno (compartilhado) - será utilizado para desvio dos veículos não credenciados, permitindo o acesso para as subzonas Roxa 1, 2 , Vermelha 3, 4 e 6, veículos credenciados com trânsito livre e ônibus dos estacionamentos remotos.

Terceiro retorno (último) - acesso para as subzonas Roxa 1, 2 , Vermelha 3 e 4, veículos credenciados com trânsito livre.

CIRCUITO OSMAR (CAMPO GRANDE)

Interdição: Largo da Vitória / Campo Grande / Praça Castro Alves à Praça Municipal.

Desvios de tráfego: Largo da Vitória, Politeama, Comércio, Contorno, Av. Joana Angélica e Ladeira da Praça.

Data: 20 a 26 de fevereiro

Horário: 12h do dia 20 às 13h do dia 26 de fevereiro de 2020

- Alteração no sentido de tráfego (ruas com sentido duplo de circulação)

Rua Banco dos Ingleses

Rua Ruy Barbosa - para acesso ao Hotel Fasano.

Rua D’ajuda - para acesso ao Hotel Fera Palace.

Rua Gamboa de Cima, trecho entre a Rua Banco dos Ingleses e a Rua do Forte de São Pedro.

CIRCUITO BATATINHA (PELOURINHO)

Interdição: da Rua Chile ao Terreiro de Jesus.

Desvios de tráfego: Rua da Misericórdia, Tabuão e Rua São Francisco.

Data: 20 a 26 de fevereiro de 2020.

Horário: 12h do dia 20 às 13h do dia 26 de fevereiro

Postos de saúde

Se algum folião tiver problemas de saúde nos circuitos é possível recorrer a um dos dez Módulos Assistenciais que vão 24 horas nos percursos da festa. Essas unidades contarão com 130 leitos para atendimento aos pacientes clinicamente instáveis, além da retaguarda do Samu 192 e das emergências e hospitais. Além disso, serão 115 médicos na operação, bem como 5 equipes de cirurgia bucomaxilofacial. No período, 1.500 profissionais vão trabalhar para atender quem está na folia. Confira onde os postos foram montados abaixo:

Circuito Dodô (Barra/Ondina)

Farol da Barra (módulo IV - 20 leitos):Rua Professor Lemos de Brito, transversal entre a Marques de Leão e Afonso Celso

Shopping Barra (módulo II - 10 leitos): Estacionamento E5 do Shopping Barra, com acesso pela Rua Miguel Bournier

Morro do Gato (módulo II - 10 leitos): Rua José Sátiro Dias de Oliveira, subindo Shopping Barra

Sabino Silva (módulo III - 15 leitos): Rua José Mirabeau Sampaio, atrás do Hotel Ondimar

Ademar de Barros (módulo IV - 20 leitos): Avenida Adhemar de Barros, na Praça Bahia Sol, em frente à Ortoped

Circuito Osmar (Campo Grande)

Montanha (módulo II- 10 leitos): Estacionamento de baixo – Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha

Piedade (módulo IV - 20 leitos): Praça da Piedade

Politeama (módulo II - 10 leitos): Calçada em frente ao Orixá Center

TCA (módulo II - 10 leitos): Estacionamento do Teatro Castro Alves – Rua Leovigildo Figueira – Garcia

Circuito Batatinha (Pelourinho)

Pelourinho (módulo I - 5 leitos): Praça do Terreiro de Jesus - em frente à Faculdade de Medicina da UFBA

Portais de segurança

Qualquer material, que possa representar potencial risco agressor e de violência é proibido nos circuitos do Carnaval. Objetos cortantes, contundentes, perfurantes; cortocontundentes, cortoperfurantes, perfurocontundentes e perfurocortantes integram a lista de itens não permitidos.

Alimentação

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), são cerca de mil ambulantes credenciados para vender alimentos nos circuitos. A pasta explica que os vendedores de comida são posicionados nas ruas paralelas da avenida principal dos circuitos, onde o número de pessoas tende a ser menor.

