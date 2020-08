Guia da Série B: Vitória sonha com o retorno à elite do futebol

A Série B teve seu início adiado em três meses, por causa da pandemia do novo coronavírus, mas finalmente começará: os primeiros jogos serão disputados nesta sexta-feira (7). Desta vez, o calendário invadirá o ano de 2021, com previsão do término do campeonato em 30 de janeiro. Também por conta da covid-19, os jogos serão realizados sem público, com portões fechados.

A "Segundona" é o maior desafio do Vitória em 2020. E é preciso foco e bom desempenho, afinal, o retrospecto do Leão está turbulento. Ano passado, lutou durante boa parte do torneio para não ser rebaixado à terceira divisão. E, neste ano, passou invicto pela fase de grupos da Copa do Nordeste, com três triunfos e cinco empates nos oito jogos, mas acabou derrotado nas quartas de final pelo Ceará, por 1x0, e foi eliminado do Baianão sem sequer passar da primeira fase - apesar de ter usado um time de aspirantes em quase todas as partidas.

Neste ano, a Série B terá a presença de dois times que nunca haviam sido rebaixados. O primeiro é o Cruzeiro, tetracampeão brasileiro e bicampeão da Libertadores. Considerado um dos maiores clubes do país, está passando por fase financeira turbulenta, mas a tradição e o orçamento o colocam como candidato natural a uma das quatro vagas do acesso.

O segundo é um caso curioso: a Chapecoense. Apesar de já ter disputado a Série B, a equipe vinha em uma trajetória ascendente, apenas com acessos. Porém, teve desempenho ruim na primeira divisão em 2019 e caiu.

Com a presença do Cruzeiro, serão dois os campeões de Série A presentes na B neste ano - o outro é o Guarani, vencedor em 1978. Há cinco times que já foram campeões da segunda divisão nesta disputa de 2020: América-MG (1997 e 2017), Guarani (1981), Paraná (1992), Sampaio Corrêa (1972) e Juventude (1994).

O Vitória fará sua estreia no sábado (8), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no Barradão. Antes, na sexta (7), às 19h15, Cuiabá e Brasil de Pelotas farão, na Arena Pantanal, o duelo que dará o pontapé inicial para a competição. Às 21h30, é a vez de Confiança x Paraná no Batistão, em Aracaju.

A primeira rodada ainda terá, no sábado, Juventude x CRB (11h), Operário x Figueirense (16h), Cruzeiro x Botafogo-SP (19h), Avaí x Náutico (19h), CSA x Guarani (21h) e Ponte Preta x América-MG (21h); e no domingo, Oeste x Chapecoense às 11h.

Pelo Brasil

A Série B dobrou a quantidade de times nordestinos de um ano para o outro: de três em 2019 para seis atualmente. CRB e Vitória são remanescentes do ano passado (o Sport subiu para a primeira divisão) e ganharam a companhia do CSA, que veio rebaixado da Série A, e de Náutico, Sampaio Corrêa e Confiança, trio que chegou da C.

Assim, o Nordeste é a segunda região com mais representantes, empatada com o Sudeste. Estão atrás do Sul, que possui sete times. Fechando a lista, o Centro-Oeste tem apenas o Cuiabá. O Norte não está contemplado.

Na divisão por estados, há equipes de 11 diferentes. São Paulo tem o maior número, com quatro: Botafogo-SP, Guarani, Oeste e Ponte Preta. Em seguida, aparecem na lista Santa Catarina com a trinca Avaí, Chapecoense e Figueirense; Minas Gerais (América-MG e Cruzeiro), Rio Grande do Sul (Brasil de Pelotas e Juventude), Paraná (Operário e Paraná) e Alagoas (CRB e CSA), com dois cada; e Bahia (Vitória), Sergipe (Confiança), Pernambuco (Náutico), Maranhão (Sampaio Corrêa) e Mato Grosso (Cuiabá), com um cada.

O CORREIO elaborou um guia apresentando o Vitória e os 19 times que ele terá pela frente. O guia está dividido em três blocos: o primeiro traz as equipes que chegaram da Série A, rebaixadas. O segundo tem quem já estava na Série B. E o último, aqueles que conseguiram o acesso através da Série C em 2019.

BLOCO 1: OS REBAIXADOS

AVAÍ

Nome: Avaí Futebol Clube

Fundação: 01/09/1923 | Cidade: Florianópolis-SC

Apelido: Leão da Ilha

Estádio: Ressacada | Capacidade: 17.800 pessoas

Treinador: Geninho

Quando enfrentará o Vitória: 15ª rodada e 34ª rodada

O Avaí fez péssima campanha em 2019 e terminou na lanterna da Série A, com 20 pontos somados nos 38 jogos. Foram apenas três vitórias, além de 11 empates e 24 derrotas. Seu melhor ano na Série B foi 2016, quando garantiu o vice-campeonato. Contratou nesta semana Geninho, ex-Vitória, como técnico. Em suas passagens anteriores no clube, o treinador tem dois acessos à primeira divisão (2014 e 2018) e um título estadual (2019).

CHAPECOENSE

Nome: Associação Chapecoense de Futebol

Fundação: 10/05/1973 | Cidade: Chapecó-SC

Apelido: Chape

Estádio: Arena Condá | Capacidade: ‎20.089 pessoas

Treinador: Umberto Louzer

Quando enfrentará o Vitória: 16ª rodada e 35ª rodada

A Chape foi rebaixada pela primeira vez em 2019, após seis anos na primeira divisão. O time estreou na Série D em 2009, confirmou o acesso à Série C e ficou três anos na terceirona, até 2012. Em 2013, participou da Série B de forma relâmpago: em apenas um ano, conquistou o vice-campeonato e chegou à elite. Por isso, chega com status de time grande à segunda divisão. Em seu elenco, tem um conhecido do torcedor do Vitória: Anselmo Ramon. Pelo Leão, o centroavante disputou 32 partidas e marcou sete gols.

CRUZEIRO

Nome: Cruzeiro Esporte Clube

Fundação: 02/01/1921 | Cidade: Belo Horizonte-MG

Apelido: Raposa

Estádio: Mineirão | Capacidade: 62 mil pessoas

Treinador: Enderson Moreira

Quando enfrentará o Vitória: 9ª rodada e 28ª rodada

O Cruzeiro fazia, até 2019, parte da seleta lista dos times que nunca caíram à Série B. Porém fez uma péssima campanha e seus 36 pontos não foram suficientes para se manter na primeira divisão. Por ser um gigante que está na divisão de acesso de forma inédita, a Raposa é, pelo menos teoricamente, favorita para o título. Por outro lado, o clube passa por sérios problemas financeiros e, por causa das dívidas, foi punido pela Fifa e teve seis pontos abatidos sem nem mesmo estrear.

CSA

Nome: Centro Sportivo Alagoano

Fundação: 07/09/1913 | Cidade: Maceió-AL

Apelido: Azulão

Estádio: Rei Pelé | Capacidade: 19 mil pessoas

Treinador: Eduardo Baptista

Quando enfrentará o Vitória: 12ª rodada e 31ª rodada

Maior vencedor do Campeonato Alagoano, com 39 títulos, o CSA tinha feito uma subida meteórica nos últimos anos, quando foi vice-campeão da Série D em 2016, campeão da C em 2017 e vice da B em 2018. Porém, ano passado, a campanha foi ruim e o time terminou a Série A na 18ª posição, com 32 pontos, vontando para a segundona. Surpreendeu na montagem do time para 2020, contratando nomes como Rodrigo Pimpão (ex-Botafogo), Márcio Araújo (ex-Flamengo) e Allano (ex-Bahia). Na Copa do Nordeste, contudo, decepcionou e foi eliminado cedo. E, no estadual desse ano, ficou em segundo, perdendo para o rival CRB por 1x0.

BLOCO 2: QUEM FICOU

AMÉRICA-MG

Nome: América Futebol Clube

Fundação: 30/04/1912 | Cidade: Belo Horizonte-MG

Apelido: Coelho

Estádio: Arena Independência | Capacidade: 23 mil pessoas

Treinador: Lisca

Quando enfrentará o Vitória: 14ª rodada e 33ª rodada

Bicampeão da Série B (1997 e 2017), o América-MG por pouco não subiu à elite no ano passado - ficou na 5ª colocação, com 61 pontos, apenas um a menos que o 4º colocado, o Atlético-GO. Treinado por Lisca 'Doido', promete brigar pelo acesso novamente em 2020. No Campeonato Mineiro de 2020, perdeu os dois jogos da semifinal para o Atlético-MG (por 2x1 fora e 3x0 em casa).

BOTAFOGO-SP

Nome: Botafogo Futebol Clube

Fundação: 12/12/1918 | Cidade: Ribeirão Preto-SP

Apelido: Pantera Negra

Estádio: Santa Cruz | Capacidade: 28.946 pessoas

Treinador: Claudinei Oliveira

Quando enfrentará o Vitória: 18ª rodada e 37ª rodada

O Botafogo-SP é conhecido historicamente por ter revelado os irmãos Sócrates e Raí. Pela Série B, tem um vice-campeonato (1998). Em sua campanha de 2019, ficou na 9ª posição, com 50 pontos após 13 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Neste ano, escapou do rebaixamento do Paulistão na última rodada e alcançou as semifinais do Troféu do Interior, quando foi eliminado pelo RB Bragantino nos pênaltis.

BRASIL DE PELOTAS

Nome: Grêmio Esportivo Brasil

Fundação: 07/01/1911 | Cidade: Pelotas-RS

Apelido: Xavante

Estádio: Bento Freitas | Capacidade: 18 mil pessoas

Treinador: Hemerson Maria

Quando enfrentará o Vitória: 19ª rodada e 38ª rodada

Presente na Série B desde 2016, o Brasil fez uma campanha ruim no ano passado, quando terminou na 14ª colocação, com 44 pontos. Passou a temporada flertando com o rebaixamento - e ainda chegou a arriscar cair em uma disputa fora de campo. Isso pois o Xavante foi julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por atrasos salariais e, caso fosse punido com a perda de pontos, iria para a Série C no lugar do Londrina. Porém, o Pleno do STJD absolveu o clube gaúcho no caso.

CRB

Nome: Clube de Regatas Brasil

Fundação: 20/09/1912 | Cidade: Maceió-AL

Apelido: Galo

Estádio: Rei Pelé | Capacidade: 19 mil pessoas

Treinador: Marcelo Cabo

Quando enfrentará o Vitória: 5ª rodada e 24ª rodada

Um dos times que mais participaram da Série B no modelo de pontos corridos - foram 10 vezes desde 2006, contando com a edição atual -, o CRB fez uma campanha razoável em 2019: ficou na 7ª posição, com 55 pontos. Neste ano, tem como meta o acesso à Série A. Para isso, possui no elenco jogadores como o experiente atacante Léo Gamalho. Vem de título do Campeonato Alagoano, seu 31º, em cima do rival CSA.

CUIABÁ

Nome: Cuiabá Esporte Clube

Fundação: 12/12/2001 | Cidade: Cuiabá-MT

Apelido: Peixe Dourado

Estádio: Arena Pantanal | Capacidade: 45 mil pessoas

Treinador: Marcelo Chamusca

Quando enfrentará o Vitória: 8ª rodada e 27ª rodada

Único time fundado no século XXI a disputar a Série B em 2020, o Cuiabá se consolidou como um dos maiores de Mato Grosso e busca dar um salto de patamar. Ano passado, terminou a segunda divisão na 8ª colocação, com 52 pontos. Atualmente, é treinado pelo baiano Marcelo Chamusca.

FIGUEIRENSE

Nome: Figueirense Futebol Clube

Fundação: 12/06/1921 | Cidade: Florianópolis-SC

Apelido: Figueira

Estádio: Orlando Scarpelli | Capacidade: 19.500 pessoas

Treinador: Márcio Coelho

Quando enfrentará o Vitória: 2ª rodada e 21ª rodada

O Figueira teve uma Série B conturbada no ano passado. Passou a temporada flertando com o rebaixamento e chegou a perder um jogo por W.O., quando os jogadores se recusaram a entrar em campo por falta de pagamento de salários. O time conseguiu se recuperar em campo e se salvou do rebaixamento, terminando na 16ª posição. Em 2020, foi bem na primeira fase do Campeonato Catarinense, mas, após fazer 2x1 no Juventus-SC na ida das quartas de final, levou 4x1 na volta, em casa, e foi eliminado.

GUARANI

Nome: Guarani Futebol Clube

Fundação: 02/04/1911 | Cidade: Campinas-SP

Apelido: Bugre

Estádio: Brinco de Ouro | Capacidade: 29 mil pessoas

Treinador: Thiago Carpini

Quando enfrentará o Vitória: 17ª rodada e 36ª rodada

Campeão da Série A em 1978, o Guarani fará sua 14ª participação na segunda divisão. Ano passado, ficou em 13º, uma posição abaixo do Vitória. No Paulista, foi ultrapassado pelo Corinthians na última rodada e perdeu a vaga nas quartas de final. O time tem o atacante Júnior Todinho, ex-Vitória, e o meia Arthur Rezende, ex-Bahia.

OESTE

Nome: Oeste Futebol Clube

Fundação: 25/01/1921 | Cidade: Barueri-SP

Apelido: Rubrão

Estádio: Arena Barueri | Capacidade: 31 mil pessoas

Treinador: Renan Freitas

Quando enfrentará o Vitória: 11ª rodada e 30ª rodada

O Oeste chegou à Série B em 2013 e, desde então, nunca saiu. Ano passado, terminou na 15ª posição, com 2 pontos a mais que o Londrina, rebaixado na 17ª colocação. Em 2020 o Rubrão vai mal: caiu para a Série A-2 do Campeonato Paulista. O elenco tem o zagueiro Bruno Bispo, ex-Leão.

OPERÁRIO

Nome: Operário Ferroviário Esporte Clube

Fundação: 01/05/1912 | Cidade: Ponta Grossa-PR

Apelido: Fantasma

Estádio: Germano Krüger | Capacidade: 10 mil pessoas

Treinador: Gerson Gusmão

Quando enfrentará o Vitória: 13ª rodada e 32ª rodada

O Operário chega para a Série B após eliminações nas quartas de final do Campeonato Paranaense e na segunda fase da Copa do Brasil. Em 2019, terminou a segunda divisão na 10ª posição, com 50 pontos. Para este ano, contratou oito reforços - entre eles o volante Pedro Ken e o zagueiro Reniê, ex-Vitória, e o atacante Maranhão, ex-Bahia.

PARANÁ

Nome: Paraná Clube

Fundação: 19/12/1989 | Cidade: Curitiba-PR

Apelido: Gralha Azul

Estádio: Durival Britto (Vila Capanema) | Capacidade liberada: 17.140 pessoas

Treinador: Allan Aal

Quando enfrentará o Vitória: 6ª rodada e 25ª rodada

Time que mais participou da Série B desde 2006, quando foi implementado o sistema de pontos corridos - foram 12 vezes -, o Paraná tem um título da divisão, conquistado em 1992. Para 2020, tem seis jogadores novos no elenco, mas vem de eliminação para o Coritiba nas quartas de final do Paranaense. Disputa também a Copa do Brasil - nesta, foi derrotado por 1x0 para o Botafogo e fará o duelo da volta em casa, no fim do mês -, mas a prioridade deve ser a Série B. O zagueiro Thales é um conhecido do público baiano.

PONTE PRETA

Nome: Associação Atlética Ponte Preta

Fundação: 11/08/1900 | Cidade: Campinas-SP

Apelido: Macaca

Estádio: Moisés Lucarelli | Capacidade: 19 mil pessoas

Treinador: João Brigatti

Quando enfrentará o Vitória: 3ª rodada e 22ª rodada

Vice-campeã da Série B duas vezes (1997 e 2014), a Ponte Preta é considerada uma das grandes equipes que disputam a segunda divisão em 2020. Ano passado, somou 47 pontos e ficou na 11ª colocação, uma posição à frente do Vitória. Em 2020, foi eliminada na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras e terá seis reforços a partir da estreia na B. Entre eles, Camilo (ex-Botafogo e ex-Internacional), principal contratação alvinegra para a sequência da temporada.

VITÓRIA

Nome: Esporte Clube Vitória

Fundação: 13/05/1899 | Cidade: Salvador-BA

Apelido: Leão

Estádio: Barradão | Capacidade: 30.618 pessoas

Treinador: Bruno Pivetti

O Vitória quer apagar o desempenho ruim do ano passado - em que brigou contra o descenso durante boa parte da Série B - e retornar à elite do futebol nacional. Entre as novidades para a segunda divisão, tem a chegada do meia-atacante Marcelinho, contratado recentemente. O destaque do time treinado por Bruno Pivetti é o lateral esquerdo Thiago Carleto.

BLOCO 3: QUEM SUBIU

CONFIANÇA

Nome: Associação Desportiva Confiança

Fundação: 01/05/1936 | Cidade: Aracaju-SE

Apelido: Dragão

Estádio: Batistão | Capacidade: 15.575 pessoas

Treinador: Matheus Costa

Quando enfrentará o Vitória: 7ª rodada e 26ª rodada

Um dos grandes times de Sergipe, o Confiança surpreendeu ao liderar o grupo que tinha Vitória, Ceará, Náutico e Santa Cruz na Copa do Nordeste. Nas quartas, avançou após derrotar o Santa Cruz nos pênaltis, e caiu para o Bahia na semifinal, com derrota por 1x0. No currículo, tem 21 títulos do campeonato estadual, o último faturado em 2017. Por causa da Série B, seus últimos dois jogos pelo Sergipano foram adiados. O Dragão lidera o quadrangular final.

JUVENTUDE

Nome: Esporte Clube Juventude

Fundação: 29/06/1913 | Cidade: Caxias do Sul-RS

Apelido: Papada

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi | Capacidade: 19.924 pessoas

Treinador: Pintado

Quando enfrentará o Vitória: 10ª rodada e 29ª rodada

Campeão da Série B em 1994, o Juventude teve, entre os anos 1990 e início da década de 2000, seus momentos de maiores glórias. Porém, nos últimos tempos, tenta se restabelecer. Em 2017, chegou perto de conseguir o acesso à Série A, que não disputa desde 2007, mas terminou na 9ª posição. No ano seguinte, caiu para a Série C. Só precisou ficar um ano na terceira divisão - em 2019, finalizou em 3º e voltou para a B. O lateral esquerdo Eltinho testou positivo para covid-19 e desfalca o time nas primeiras rodadas.

NÁUTICO

Nome: Clube Náutico Capibaribe

Fundação: 07/04/1901 | Cidade: Recife-PE

Apelido: Timbu

Estádio: Aflitos | Capacidade: 19.600 pessoas

Treinador: Gilmar Dal Pozzo

Quando enfrentará o Vitória: 4ª rodada e 23ª rodada

O Náutico chega à Série B com o título de campeão da terceira divisão em 2019. Porém, o desempenho em 2020 não é o que o torcedor do Timbu esperava: foi eliminado nas três competições que disputava, Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, respectivamente nas semifinais, fase de grupos e segunda fase. Em 21 jogos, venceu 9, empatou 7 e perdeu 5. Apesar do início frustrante, tem condições de fazer uma boa Série B. Confia nos gols de Kieza.

SAMPAIO CORRÊA

Nome: Sampaio Corrêa Futebol Clube

Fundação: 25/03/1923 | Cidade: São Luís-MA

Apelido: Bolívia Querida

Estádio: Castelão de São Luís | Capacidade: 40 mil pessoas

Treinador: Léo Condé

Quando enfrentará o Vitória: 1ª rodada e 20ª rodada

O Sampaio Corrêa será o primeiro adversário do Vitória na Série B 2020. Ano passado, foi o vice-campeão da Série C. Campeão da segunda divisão em 1972, o time foi eliminado da Copa do Nordeste ainda na fase preliminar, para o Confiança (placares de 0x0 na ida, em Sergipe, e 2x0 na volta, no Maranhão). Para o jogo de estreia na Série B, não terá o goleiro João Gabriel, por ser emprestado pelo Leão. O clube disputa o estadual em paralelo e aguarda seu adversário da semifinal.

