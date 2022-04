Guia da Série C: quem é quem na Terceirona, que terá novo formato

Chegou a hora da Série C do Campeonato Brasileiro. O torneio dará seu pontapé inicial neste sábado (9), com 20 clubes que buscam o título e o acesso à segunda divisão. Ao todo, serão 216 partidas disputadas até o início de outubro. Vale lembrar que a competição adotará um novo formato em 2022.

Dessa vez, a Terceirona terá turno único na primeira fase, e todos os times se enfrentarão. Os dez times melhores ranqueados jogarão dez partidas em casa e nove fora, enquanto o restante fará dez duelos como visitante e nove como mandante.

Ao fim da primeira etapa, os oito melhores avançam para a fase seguinte. Eles serão divididos em dois grupos com quatro equipes cada, que se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os dois melhores clubes de cada chave garantem vaga na Série B do ano que vem, e os líderes medem forças na final.

O Vitória é um dos times que foram rebaixados ao fim da segunda divisão de 2021 e, portanto, participará desta edição da Terceirona. Além do Leão, também caíram: Remo, Confiança e Brasil de Pelotas. Já Aparecidense, Campinense, Atlético-CE e ABC são os times que ficaram entre os quatro primeiros colocados na Série D e subiram de divisão.

Como é um dos melhores ranqueados, o rubro-negro fará mais jogos como mandante que como visitante. A estreia, porém, será fora de casa: no Estádio Baenão, em Belém, neste sábado (9), às 17h, contra o Remo.

Nordeste em alta

O Brasil estará bem representado na Série C de 2022: todas as cinco regiões terão ao menos um representante na competição. O destaque vai para o Nordeste, com recorde de integrantes: nove, ao todo. Incluindo o Vitória, o único time da Bahia no páreo.

Já o Ceará tem três equipes: Atlético-CE, Ferroviário e Floresta. A lista dos nordestinos na Terceirona também tem o Botafogo-PB e Campinense (Paraíba), ABC (Rio Grande do Norte), Altos (Piauí) e Confiança (Sergipe).

Depois do Nordeste, a região com mais representantes é a Sul, com quatro, ao todo: Brasil de Pelotas, São José-RS e Ypiranga (Rio Grande do Sul) e Figueirense (Santa Catarina).

O Norte e o Sudeste possuem, cada, três participantes na Série C de 2022: Manaus (Amazonas), Paysandu e Remo (Pará); e Volta Redonda (Rio de Janeiro), Botafogo-SP e Mirassol (São Paulo), respectivamente. Fechando a lista, está o Aparecidense (Goiás), o único clube do Centro-Oeste.

Neste ano, outro atrativo da Terceirona será a presença de vários medalhões. Muitos deles estão no Vitória, a exemplo de Jadson, Tréllez e Dinei. Mas há muitos outros jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como o goleiro Wilson (Figueirense), o meia Camilo (Mirassol) e o atacante Rodrigo Pimpão (Remo).

O CORREIO elaborou um guia apresentando o Vitória e os 19 times que ele terá pela frente. O guia está dividido em três blocos: o primeiro traz as equipes que chegaram da Série B, rebaixadas. O segundo tem quem já estava na Série C. E o último, aqueles que conseguiram o acesso através da Série D em 2021.

Rebaixados

VITÓRIA

O Vitória tem um objetivo claro na temporada: sair da Série C e retornar à segunda divisão. E dará o pontapé inicial neste sábado (9), diante do Remo, em Belém. Após terminar o Campeonato Baiano na 5ª posição e não avançar para o mata-mata, o rubro-negro demitiu Dado Cavalcanti, e contratou o experiente técnico Geninho. E vem reforçando bastante o elenco.

Até aqui, são oito caras novas na Toca do Leão. O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, o volante Gustavo Blanco e o zagueiro Rafael Ribeiro já foram anunciados. Finalistas do Baianão, os meias Dionísio e Miller, do Atlético de Alagoinhas, têm pré-contrato. E, nesta semana, o clube acertou com o lateral direito Daniel Bolt, o volante Léo Gomes e o zagueiro colombiano Hector Urrego.

O colombiano Tréllez é uma das esperanças de gol do Vitória na Série C

(Foto: Pietro Carpi/EC Vitória)

Antes dos reforços, uma outra contratação, que chegou um pouco antes, gerou bastante expectativa para a temporada: o atacante Santiago Tréllez.

O colombiano não disputou o Baianão, já que foi regularizado após a janela de transferências do estadual fechar, mas entrou no intervalo da vitória por 2x0 sobre o Glória-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Leão já havia passado na estreia pelo Castanhal. E, na terceira etapa, enfrentará o Fortaleza.

De onde é: Salvador - Bahia

Apelido: Leão

Melhor campanha na Série C: Vice-campeão (2006)

Treinador: Geninho

Aproveitamento na temporada: 52% (11 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas). Foram 10 gols marcados e 7 sofridos até aqui.

REMO

Primeiro adversário do Vitória na Série C, o Remo vem fazendo uma boa temporada em 2022. O Leão Azul está com a moral em alta após ser campeão do Paraense, com título conquistado sobre o arquirrival, o Paysandu. Até aqui, o time disputou 14 jogos na temporada, com 6 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas.

Além disso, assim como o rubro-negro, o Remo disputará a terceira fase da Copa do Brasil. Mas, diferente do clube baiano, o azulino entrará diretamente nesta etapa, já que faturou o troféu da Copa Verde no ano passado. No mata-mata nacional, terá pela frente o Cruzeiro.

Brenner é o artilheiro do Remo na temporada

(Foto: Samara Miranda/Remo)

Um dos principais jogadores do Leão Azul tem sido o atacante Brenner, com seis gols marcados até aqui na temporada. Mas, em breve, ele terá a companhia de um velho conhecido. O clube contratou para a Série C Rodrigo Pimpão, com quem Brenner jogou junto no Botafogo.

De onde é: Belém - Pará

Apelido: Leão

Melhor campanha na Série C: Campeão (2005)

Treinador: Paulo Bonamigo

Aproveitamento na temporada: 57% (14 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas). Foram 20 gols marcados e 10 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 1ª rodada (em Belém)

CONFIANÇA

O Confiança também está de volta à Série C, após passar dois anos seguidos na segunda divisão. Na temporada atual, o time fez uma campanha sólida no Campeonato Sergipano, terminando a fase de grupos sem derrotas: foram cinco vitórias e cinco empates.

O bom desempenho rendeu ao Dragão a vaga nas semis. Mas o time somou dois empates com Falcon e acabou sendo eliminado do estadual mesmo invicto. Agora, o Confiança se volta apenas à Terceirona.

Renan Gorne, atacante do Confiança

(Foto: Lucas Almeida/ADC)

O principal peça do elenco é o centroavante Renan Gorne. Em 11 partidas disputadas, ele balançou as redes 10 vezes, sendo o responsável por metade dos gols da equipe de Sergipe na temporada. Vale mencionar também Willians Santana. Revelado pelo Vitória, ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010.

De onde é: Aracaju - Sergipe

Apelido: Dragão

Melhor campanha na Série C: 4º colocado (2019)

Treinador: Luizinho Lopes

Aproveitamento na temporada: 61% (12 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 0 derrotas). Foram 20 gols marcados e 8 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 7ª rodada (no Barradão)

BRASIL DE PELOTAS

O Brasil de Pelotas passou seis anos seguidos na Série B, mas, em 2021, não resistiu. Ficou na lanterna da competição, com apenas 23 pontos ganhos, e acabou sendo rebaixado à terceira divisão.

Na atual temporada, o Xavante chegou à semifinal do Campeonato Gaúcho e ganhou o jogo de ida, mas acabou derrotado pelo Ypiranga por 3x1, fora de casa, e deu adeus ao estadual. Já na Copa do Brasil, o time não passou da primeira fase: foi eliminado pelo Glória na estreia, após derrota por 1x0.

Marllon fez quatro gols para o Brasil de Pelotas até aqui

(Foto: Volmer Perez/GE Brasil)

Um dos principais nomes da equipe do técnico Jerson Testoni é o meia Marllon, autor de quatro gols do Brasil de Pelotas na temporada.

De onde é: Pelotas - Rio Grande do Sul

Apelido: Xavante

Melhor campanha na Série C: 4º colocado (2015)

Treinador: Jerson Testoni

Aproveitamento na temporada: 45% (14 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas). Foram 14 gols marcados e 15 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 19ª rodada (no Barradão)

Permaneceram na Série C

ALTOS

O Altos estreará na Série C com uma preocupação extra. Na quarta-feira (6), o Jacaré perdeu para o Parnahyba por 3x0, e vê a vaga na final do Piauiense sob forte ameaça. Agora, para ir à decisão do estadual, terá que vencer por pelo menos três gols de diferença na volta, na semana que vem. A questão é que, nesse meio tempo, terá o primeiro duelo pela Terceirona.

Além do Piauiense e da Série C, a equipe também divide suas atenções com a Copa do Brasil, em que enfrentará o Flamengo na terceira fase. Para chegar até a etapa, superou o Sport, por 1x0, e o ABC, nos pênaltis (após empate em 1x1 no tempo regular). Já na Copa do Nordeste, a campanha não foi tão boa: ficou com a 7ª colocação do Grupo B, com nove pontos em oito jogos.

Betinho anotou 10 gols para o Altos

(Foto: Luís Júnior/Altos)

Para a primeira rodada da Terceirona, o Jacaré poderá contar com dois jogadores recém-chegados: o atacante Lucas Campos e o lateral-direito Bruno Leite. O destaque da equipe é o atacante Betinho, campeão da Copa do Brasil de 2012 pelo Palmeiras. Até aqui, ele tem 10 gols marcados pelo Altos em 15 jogos.

De onde é: Altos - Piauí

Apelido: Jacaré

Melhor campanha na Série C: 14º colocado (2021)

Treinador: Carlos Rabelo

Aproveitamento na temporada: 56% (25 jogos, 11 vitórias, 9 empates e 5 derrotas). Foram 38 gols marcados e 21 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 12ª rodada (em Altos)

BOTAFOGO-PB

O Botafogo-PB começou a temporada com duas metas: passar da fase de grupos da Copa do Nordeste e ir direto às semifinais do Paraibano. E as duas foram cumpridas. Se, por um lado, não conseguiu sair das quartas de final do regional, eliminado pelo Sport, por outro, o Belo avançou no estadual após uma sonora goleada por 7x0 no Atlético-PB.

Gustavo Coutinho é o artilheiro do Botafogo-PB

(Foto: Guilherme Drovas/Botafogo-PB)

Com essa sensação de dever cumprido, o time agora parte para uma nova missão: a Série C. Para isso, a equipe do técnico Gerson Gusmão tem como principal arma o atacante Gustavo Coutinho. O centroavante se consolidou como o artilheiro do Botafogo-PB na temporada, e já marcou 10 gols em 15 jogos no ano.

De onde é: João Pessoa - Paraíba

Apelido: Belo

Melhor campanha na Série C: 3º colocado (1988 e 2003)

Treinador: Gerson Gusmão

Aproveitamento na temporada: 65% (17 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 2 derrotas). Foram 28 gols marcados e 12 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 6ª rodada (no Barradão)

BOTAFOGO-SP

Depois de três campanhas ruins seguidas no Campeonato Paulista, em que brigou para não cair, o Botafogo-SP foi bem em 2022, e obteve a sexta maior pontuação da primeira fase. Mas não se classificou, já que ficou em terceiro em seu grupo - e apenas os dois primeiros avançavam às quartas de final.

Por outro lado, o Pantera alcançou a final do Troféu do Interior. Mas foi derrotado pelo Ituano por 3x0 na final, em Ribeirão Preto, e terminou com o vice-campeonato. Já na Copa do Brasil, caiu ainda na primeira fase, derrotado pelo Azuriz por 1x0.

O atacante João Diogo foi contratado recentemente pelo Botafogo-SP

(Foto: João Victor Cristovão/Agência Botafogo)

Para a Série C, o Botafogo-SP vem se reforçando. Um dos novos jogadores é atacante João Diogo, que se torna a esperança de gols da equipe na Terceirona. Ele brigava pela artilharia do Campeonato Mineiro, com cinco gols, mas acabou dispensado pela Caldense há pouco menos de um mês, após aparecer em um polêmico vídeo nas redes sociais.

Quem também é destaque é Matheus Carvalho, campeão da Série A (pelo Fluminense, em 2010 e 2012), da Série B (pelo Atlético-GO, em 2016) e da Série C (pelo Náutico, em 2019).

De onde é: Ribeirão Preto - São Paulo

Apelido: Pantera

Melhor campanha na Série C: Vice-campeão (1996)

Treinador: Leandro Zago

Aproveitamento na temporada: 47% (15 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas). Foram 13 gols marcados e 16 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 11ª rodada (no Barradão)

FERROVIÁRIO

O Ferroviário vem passando por uma instabilidade no comando técnico. Começou a temporada com Anderson Batatais, mas o treinador foi demitido após a 10ª rodada do Campeonato Cearense. Na época, o Ferrão era o vice-líder do estadual e estava invicto, com cinco vitórias e cinco empates - 66% de aproveitamento.

Veio, então, Paulinho Kobayashi, anunciado no início de fevereiro. Não durou muito: comandou o time por apenas um mês e dez dias. Neste tempo, o Tubarão foi eliminado do Cearense pelo Fortaleza, nas semis, e também caiu na Copa do Brasil, ao ser derrotado pelo Nova Venécia, na primeira fase, por 2x1.

Edson Cariús é o artilheiro do Ferroviário

(Foto: Lenilson Santos/Ferroviário)

Já no dia 18 de março, Roberto Fonseca foi anunciado como o treinador para a Série C. A estreia dele será, justamente, no primeiro jogo do Ferroviário na competição. O artilheiro do time na temporada é Edson Cariús, com nove gols em 15 duelos.

De onde é: Fortaleza - Ceará

Apelido: Ferrão/Tubarão

Melhor campanha na Série C: 5º colocado (2006)

Treinador: Roberto Fonseca

Aproveitamento na temporada: 51% (17 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 3 derrotas). Foram 23 gols marcados e 14 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 16ª rodada (em Fortaleza)

FIGUEIRENSE

O Figueirense terminou o Campeonato Catarinense como semifinalista. Depois de se classificar com a penúltima vaga da fase de grupos, na 7ª posição, o Furacão passou nas quartas de final pelo Hercílio Luz, que havia sido o segundo colocado, mas sucumbiu para o Camboriú na sequência, após empate em 1x1 em casa e derrota por 2x0 fora.

A equipe também disputou a Copa do Brasil e, na primeira fase, eliminou o Lagarto, em Sergipe. Só que, na partida seguinte, empatou com o Cuiabá em 2x2, e acabou sendo eliminado nos pênaltis.

Oberdan é o segundo jogador com mais minutos pelo Figueirense no ano

(Foto: Patrick Floriani/FFC)

Focado exclusivamente na Série C, o Figueirense chega com uma base estruturada, ainda que esteja passando por mudanças pontuais no elenco. Jogador com mais minutos pelo time na temporada (1.620), o goleiro Rodolfo Castro deve perder a vaga para o ídolo Wilson, ex-Vitória, que está regularizado.

Já o segundo no ranking de minutagem (1.518), o volante Oberdan, renovou contrato e deve seguir entre os titulares.

De onde é: Florianópolis - Santa Catarina

Apelido: Furacão

Melhor campanha na Série C: 3º colocado (1996)

Treinador: Júnior Rocha

Aproveitamento na temporada: 46% (18 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas). Foram 22 gols marcados e 20 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 13ª rodada (no Barradão)

FLORESTA

O Floresta é, dentre todos os participantes da Série C de 2022, quem menos atuou na temporada. Fora da elite do Campeonato Cearense, o time só inicia em maio a Série B do estadual. Assim, o Verdão só disputou até aqui a Copa do Nordeste, mas o desempenho não foi muito bom: terminou na lanterna do Grupo B, com apenas sete pontos em oito jogos.

Ricardo Drubscky é o técnico do Floresta na Série C

(Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC)

Para focar na Terceirona, o clube já anunciou que terá dois técnicos. Ricardo Drubscky comandará a equipe que vai disputar o torneio nacional, enquanto Raimundo Wagner foi contratado para treinar o time que entrará em campo pela segunda divisão do Cearense.

De onde é: Fortaleza - Ceará

Apelido: Verdão

Melhor campanha na Série C: 15° colocado (2021)

Treinador: Ricardo Drubscky

Aproveitamento na temporada: 29% (8 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas). Foram 7 gols marcados e 16 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 2ª rodada (no Barradão)

MANAUS

O Manaus chega para a Série C com a moral em alta. Nas últimas seis temporadas, o time alcançou seis finais do Amazonense, e conquistou cinco. A mais recente foi no último sábado (2), quando o Gavião venceu o Princesa do Solimões, mais uma vez por 2x1, e levantou mais uma vez o troféu.

Na Copa do Brasil, porém, a equipe não chegou tão longe. Depois de ganhar do São Raimundo-AM fora de casa, por 1x0, o Manaus teve pela frente o São Paulo, e acabou perdendo para o favorito: 2x0, no Morumbi.

Alvinho, atacante do Manaus

(Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC)

Agora, o time se concentra 100% na Terceirona, e passa a sonhar com o inédito acesso para a Série B. Uma das principais esperanças de gol é o centroavante Alvinho, artilheiro do Gavião na temporada, com sete gols em 13 jogos.

De onde é: Manaus - Amazonas

Apelido: Gavião

Melhor campanha na Série C: 7º colocado (2021)

Treinador: Evaristo Piza

Aproveitamento na temporada: 65% (19 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 2 derrotas). Foram 37 gols marcados e 17 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 4ª rodada (no Barradão)

MIRASSOL

O Mirassol teve um bom início de temporada e, na fase de grupos do Campeonato Paulista, chegou a acumular importantes vitórias - entre elas, sobre Santos e RB Bragantino, dois times da Série A. Mas o fôlego não se manteve, e a equipe acabou não avançando no estadual.

Um cenário parecido aconteceu na Copa do Brasil. O Mirassol protagonizou uma zebra ao eliminar o favorito Grêmio, com vitória por 3x2, mas caiu para o Azuriz, por 1x0. A equipe ainda disputou a primeira fase do Troféu do Interior, mas perdeu para o Água Santa, em casa, por 1x0.

Zagueiro Heitor é um dos novos reforços do Mirassol

(Foto: Mirassol/Divulgação)

Ainda assim, o bom desempenho no começo do ano atraiu o interesse para vários jogadores, e vários foram negociados - levando o Leão a passar por uma reformulação para a disputa da Série C.

Até aqui, já foram anunciados dez reforços para o torneio, incluindo o atacante Gleyson, revelado pelo Coritiba, e o zagueiro Heitor, que tem passagens pelo Fortaleza e América-MG. Por outro lado, quem segue no elenco é meia Camilo, que já passou por Internacional e Botafogo, além da Seleção Brasileira, em 2017.

De onde é: Mirassol - São Paulo

Apelido: Leão

Melhor campanha na Série C: 16º colocado (2021)

Treinador: Ricardo Catalá

Aproveitamento na temporada: 44% (15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas). Foram 20 gols marcados e 21 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 18ª rodada (em Mirassol)

PAYSANDU

Bicampeão da Série B (1991 e 2001), o Paysandu planeja retornar à segunda divisão, a qual disputou pela última vez em 2018. E, até aqui, o aproveitamento na temporada vem sido sólida - ainda que tenha tropeçado em momentos importantes.

O Papão acumula até aqui 11 vitórias, dois empates e apenas três derrotas, um rendimento de 73%. A questão é que, das três vezes que perdeu, uma foi para o maior rival, o Remo, no jogo de ida da final do Parazão, por 3x0. O Paysandu até ganhou a volta, por 3x1, mas não foi suficiente, e o título ficou com o Leão Azul.

Danrlei, atacante do Paysandu

(Foto: John Wesley/Ascom Paysandu)

Outra derrota custou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Após bater o Trem por 3x0, fora de casa, o Papão perdeu para o CSA por 4x1 e foi eliminado do torneio.

Agora, o time aposta suas fichas na Série C. E terá alguns dias a mais para se preparar, já que só estreará no dia 17, contra o Atlético-CE, em jogo válido pela 2ª rodada. Até aqui, o goleador tem sido o atacante Danrlei, com seis gols na temporada.

De onde é: Belém - Pará

Apelido: Papão

Melhor campanha na Série C: Vice-campeão (2014)

Treinador: Márcio Fernandes

Aproveitamento na temporada: 73% (16 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas). Foram 31 gols marcados e 18 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 15ª rodada (no Barradão)

SÃO JOSÉ

O São José até começou o Campeonato Gaúcho com uma vitória. Mas, depois, entrou em uma maré ruim, e acumulou dois empates e quatro derrotas. Ao longo deste tempo, o clube demitiu o técnico Pingo, e anunciou Paulo Baier. O jejum só acabou na 8ª rodada, quando o Zeca voltou a ganhar - com direito a virada sobre o Internacional, por 3x2 - e saiu da zona de rebaixamento do estadual.

A partir dali, a equipe saiu em arrancada, e ficou invicta nas últimas quatro rodadas, com três vitórias e um empate. Mas a recuperação não foi suficiente para colocar o São José nas semis do estadual. O time terminou a primeira fase na 6ª colocação, com 15 pontos - um a menos que o Brasil de Pelotas, que fechou o G4.

Paulo Henrique Marques é o técnico do São José

(Foto: Eduardo Torres/DKF Comunicação/EC São José)

Mesmo com a boa campanha no fim do Gauchão, o Zeca não renovou com Paulo Baier, e acabou contratando Paulo Henrique Marques como técnico para a Série C.

De onde é: Porto Alegre - Rio Grande do Sul

Apelido: Zeca

Melhor campanha na Série C: 8º colocado (2019)

Treinador: Paulo Henrique Marques

Aproveitamento na temporada: 45% (11 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas). Foram 10 gol marcados e 10 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 14ª rodada (em Porto Alegre)

VOLTA REDONDA

O Volta Redonda fez uma campanha ruim no início do ano, e chega à Série C como o participante com o pior aproveitamento até aqui: 11%. Caiu na estreia da Copa do Brasil para o Tuntum, por 4x2, e, pelo Campeonato Carioca, somou apenas seis pontos em 11 jogos - o que lhe rendeu o rebaixamento.

O time, porém, já pode voltar à elite estadual ainda neste ano. Isso acontece pois, pelo regulamento da competição, quem cai disputa, no mesmo ano, a Série A2. Exatamente por isso, a competição começa só em 1º de maio. Ou seja, além de ter a Série C do Brasileiro pela frente, o Voltaço lutará pelo acesso no Rio de Janeiro, simultaneamente.

Wellington Silva é novo reforço do Volta Redonda

(Foto: André Moreira/Volta Redonda F.C.)

Para comandar essa missão complicada, o clube contratou, no mês passado, o técnico Rogério Corrêa. E vem se reforçando. Entre os novos jogadores, está o experiente lateral-direito Wellington Silva, ex-Bahia, Flamengo e Fluminense. Outro recém-chegado é o goleiro Dida - que não, não é o mesmo ídolo do Vitória e pentacampeão brasileiro, e sim atleta com passagens por Remo, Icasa-CE, Boa Esporte e Madureira.

De onde é: Volta Redonda - Rio de Janeiro

Apelido: Voltaço

Melhor campanha na Série C: Vice-campeão (1995)

Treinador: Rogério Corrêa

Aproveitamento na temporada: 11% (12 jogos, 1 vitória, 3 empates, 8 derrotas). Foram 13 gols marcados e 25 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 9ª rodada (no Barradão)

YPIRANGA

O Ypiranga entrará na Série C do Brasileirão após fazer história no Campeonato Gaúcho: pela primeira vez, o time chegou à final do estadual. O Canarinho não levou o título - que ficou com o Grêmio - mas saiu orgulhoso. E, principalmente, com a moral em alta para sonhar com o acesso à Série B.

Jogadores do Ypiranga comemoram o vice-campeonato do Gauchão

(Foto: Enoc Júnior/Ypiranga FC)

O problema, porém, é a perda de algumas peças importantes. Após a ótima campanha no Gauchão, alguns jogadores já tiveram saídas confirmadas - como o atacante Erick, artilheiro da competição (com seis gols), que irá disputar a Série B pelo Vasco, e o lateral-esquerdo Diego Porfírio, que defenderá o Coritiba.

Por outro lado, o volante Lucas Falcão, que foi um dos destaques do Ypiranga no estadual, tem contrato com o time até outubro, emprestado pelo Avaí.

De onde é: Erechim - Rio Grande do Sul

Apelido: Canarinho

Melhor campanha na Série C: 5º colocado (2021)

Treinador: Luizinho Vieira

Aproveitamento na temporada: 53% (15 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas). Foram 21 gols marcados e 13 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 3ª rodada (em Erechim)

Subiram

ABC

O ABC vai demorar um pouquinho para estrear na Série C. Antes, o time fará do Campeonato Potiguar, contra o América-RN. Como foi o vencedor do primeiro turno, o Alvinegro podia ter levado o título se vencesse o rival na quarta-feira (6), na decisão do returno, mas acabou empatando em 0x0 - e o resultado forçou a disputa de mais dois jogos.

Assim, o ABC jogará neste domingo (10) e na quarta-feira (13) pelo estadual, e entrará em campo pela Terceirona só no dia 16, contra o Ferroviário - em jogo válido pela 2ª rodada. Além das duas competições, a equipe também teve a Copa do Brasil. Na primeira fase, passou do Costa Rica-MS, com vitória por 3x0, mas acabou eliminada em seguida pelo Altos, em casa, nos pênaltis.

Em grande fase, Allan Dias já marcou 11 gols pelo ABC na temporada

(Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.)

Ainda sim, é quem ostenta o melhor aproveitamento, dentre todos os participantes da Série C: 75%, com 14 vitórias, três empates e apenas três derrotas. O grande destaque do Alvinegro na temporada é o meia Allan Dias. Camisa 10 e capitão, ele está em sua fase mais goleadora da carreira, com 11 gols.

De onde é: Natal - Rio Grande do Norte

Apelido: Alvinegro Potiguar

Melhor campanha na Série C: Campeão (2010)

Treinador: Fernando Marchiori

Aproveitamento na temporada: 75% (20 jogos, 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas). Foram 49 gols marcados e 15 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 17ª rodada (no Barradão)

APARECIDENSE

O Aparecidense é, ao lado do Atlético-CE, um dos dois times que disputam a Série C pela primeira vez em suas histórias. O clube de Aparecida de Goiânia se classificou para a Terceirona após ser o campeão da Série D no ano passado. Em 2022, disputou o Campeonato Goiano e chegou a ter chance de avançar às quartas de final, mas acabou sendo eliminado na fase de grupos.

Aparecidense disputará a Série C pela primeira vez

(Foto: Aparecidense/Divulgação

Recentemente, o Camaleão contratou o técnico Eduardo Souza, ex-Atlético-GO, já de olho na Série C. Ele chegou para substituir Thiago Carvalho, que deixou o cargo após a queda no estadual.

O goleador do time na temporada é o atacante Alex Henrique, com três gols marcados em nove jogos. Outro medalhão é o meia Felipe Menezes, campeão da Série B pelo Palmeiras, em 2013.

De onde é: Aparecida de Goiânia - Goiás

Apelido: Camaleão

Melhor campanha na Série C: Estreia

Treinador: Eduardo Souza

Aproveitamento na temporada: 40% (10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas). Foram 11 gols marcados e 13 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 5ª rodada (em Aparecida de Goiânia)

ATLÉTICO-CE

O Atlético-CE está na Série C pela primeira vez em sua história. A estreia no torneio, porém, chegou a ficar comprometida. O clube vive uma crise financeira e, mesmo na Série D, já atrasava salários e tinha dificuldades para manter a logística dos jogos. Ainda assim, conseguiu o acesso à Terceirona, com a 4ª colocação.

Atacante Ari é jogador e dono do Atlético-CE

(Foto: Marcio Pereira/Atlético-CE)

Em 2022, porém, a Águia da Precabura caiu para a segunda divisão do Campeonato Cearense, o que comprometeu ainda mais os cofres e ameaçou a participação do time na Série C. O Atlético-CE, porém, confirmou presença no torneio.

Desde a saída do técnico Reginaldo França, no dia 11 de março, o clube ainda não anunciou um substituto. Por outro lado, confirmou nesta semana a volta do zagueiro Waldson, considerado fundamental na campanha do acesso à Série C no ano passado.

De onde é: Fortaleza - Ceará

Apelido: Águia da Precabura

Melhor campanha na Série C: Estreia

Treinador: Betinho (auxiliar técnico)

Aproveitamento na temporada: 31% (14 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas). Foram 19 gols marcados e 14 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 10ª rodada (em Fortaleza)

CAMPINENSE

De volta à Série C em 2022 após 11 anos, o Campinense vive uma boa temporada. O time é dono da melhor campanha geral do Campeonato Paraibano, e está invicto após oito jogos no estadual: são sete vitórias e um empate, com 22 pontos somados. Não a toa, garantiu vaga direta às semifinais do torneio com uma rodada de antecedência.

O bom momento da Raposa acontece em decorrência da recente reformulação no elenco. Depois de fazer uma Copa do Nordeste abaixo do esperado, o clube viu as saídas de seis jogadores desde o início do ano, enquanto outros sete foram contratados. Vale lembrar que o time também participou da Copa do Brasil, mas foi eliminado na estreia, após empatar com o São Paulo em 0x0.

Olávio tem média de 0,8 gol marcado por jogo

(Foto: Isaac Falcão/Campinense)

Olávio é o grande destaque até o momento. O atacante já balançou as redes 12 vezes em 15 partidas disputadas, uma média de 0,8 gol marcado por jogo.

De onde é: Campina Grande - Paraíba

Apelido: Raposa

Melhor campanha na Série C: 3º colocado (2008)

Treinador: Ranielle Ribeiro

Aproveitamento na temporada: 57% (17 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas). Foram 29 gols marcados e 16 sofridos até aqui.

Quando enfrentará o Vitória: 8ª rodada (em Campina Grande)