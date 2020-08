Guia de aplicativos, podcasts e vídeos para você aprender um novo idioma

Quem já estudou uma nova língua sabe que não basta contar com o aprendizado em sala de aula. É preciso se esforçar para colocá-la no nosso dia a dia, em doses homeopáticas, para que a gente absorva pouco a pouco a pronúncia das palavras, a entonação e aumente o vocabulário.

Felizmente, as novas mídias e tecnologias oferecem uma infinidade de serviços para que a gente coloque a nova língua em várias atividades do cotidiano. Seja na hora do passatempo, com jogos que divertem e nos fazem aprender novas palavras, até podcasts para ouvir enquanto limpa a casa ou está no trânsito, por exemplo.

Além disso, ter os aplicativos certos no celular podem nos ajudar na hora do aperto. Está escrevendo e esqueceu uma palavra? Não sabe qual é o significado do termo? Tá com dúvida como que se conjuga aquele verbo? Tudo isso pode ser resolvido com ferramentas disponíveis gratuitamente na internet.

Abaixo, o CORREIO traz uma lista de serviços disponíveis na internet para te ajudar a aprender uma nova língua. São aplicativos em geral, canais de YouTube e podcasts para colocar no seu dia a dia.

Aqui, colocamos opções para as três línguas mais procuradas pelo estudantes: inglês, espanhol e francês. Mas, acredite: hoje é possível aprender qualquer língua, até aquelas da fantasia - como klingon, de Jornada das Estrelas, ou élfico, de Senhor dos Anéis - através da internet.

Aplicativos

1) Duolingo - Inglês, Espanhol e Francês

Simplesmente o app para aprender línguas mais bem avaliado e mais baixado tanto para Google como para Apple. Traz uma série de exercícios de gramática, pronúncia, escrita e vocabulário para aprender várias línguas - não só inglês, espanhol e francês. Além disso, você pode estabelecer uma meta de prática diária e um horário do dia para que o aplicativo te envie alertas.

As tarefas são propostas como um jogo, então você sente como se estivesse mesmo se divertindo. Com o tempo, o Duolingo avalia seu progresso e vai desbloqueando novos conhecimentos ou pedindo para que você revise o que já aprendeu, tudo de maneira bem inteligente.

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

2) Memrise - Inglês, Espanhol e Francês

Esse aplicativo é essencial para quem está aprendendo uma nova língua. Ele é focado no aprendizado de vocabulário, e tem um jeito muito especial de apresentar novas palavras para o usuário, incentivando o uso da sua intuição e curiosidade. As tarefas também são aplicadas como se fosse um jogo, então torna tudo mais divertido.

Ele também calcula o seu tempo de resposta e se você acertou ou não. Assim, consegue inserir periodicamente revisões daquelas palavras em que você teve mais dificuldade. E você ainda ouve a pronúncia dos termos com vídeos de nativos, gravados no dia a dia, em situações super casuais.

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

3) TinyCards by Duolingo - Inglês, Espanhol e Francês

Desenvolvido pelo Duolingo, esse é o aplicativo mais usado para memorização por 'baralho', uma das técnicas mais utilizadas por professores em cursos online de línguas. Trata-se do seguinte: cada 'baralho' tem cartas sobre um tema - comidas, dias da semana, vocabulário de viagem etc. Cada carta tem, numa face, a palavra - seja escrita ou em áudio - e no verso o significado que você precisa acertar.

O aplicativo calcula seu tempo de resposta e se você acertou ou errou, e assim o algoritmo calcula quais as 'cartas' que você precisa revisar com mais frequência no futuro. O legal é que os 'baralhos' são feitos por professores de todo o mundo. É possível, inclusive, que o seu professor online ou presencial já utilize o Tiny Cards.

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

4) Babbel - Inglês, Espanhol e Francês

Esse aplicativo se aproxima bem de um curso, de fato, da língua escolhida. Ele traz o aprendizado em capítulos usando situações do cotidiano. Do tipo: "o que você vai almoçar hoje?" ou "o que você vai fazer nas férias?". Ele traz também um serviço muito inteligente de reconhecimento de voz, então é o app ideal para que você pratique sua pronúncia na nova língua.

Com o tempo, o app avalia seu progresso e vai desbloqueando novos capítulos. Como dito, o Babbel não é um jogo ou um exercício de memorização: é, de fato, o que mais se aproxima de um curso, já que traz lições de gramática e pronúncia. O único inconveniente é que para desbloquear algumas lições você terá que pagar por uma licença. Mas vale a pena!

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

5) WLingua - Inglês, Espanhol e Francês

Esse é o aplicativo que mais se assemelha a um curso tradicional de línguas, mas de maneira bem interativa e prática. Para começar, ele possui um teste de nivelamento aprimorado, que diz qual seu nível de proficiência de acordo com a classificação internacional da língua. Além disso, traz um dicionário embutido e é possível ouvir áudios de nativos de diferentes países - você quer ouvir inglês britânico ou estadunidense, por exemplo?

O serviço é de fato um curso completo, com lições de escrita, pronúncia e compreensão. Ainda é possível baixar lições em formato de PDF ou de mp3. O único inconveniente é que, como esperado, é preciso pagar para desbloquear algumas das lições. Mas, novamente: vale muito a pena!

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

6) BBC Learning English - Inglês

A BBC, maior rede de comunicação pública da Inglaterra, criou esse aplicativo 100% gratuito para que pessoas de todo o mundo aprendam a língua. O aplicativo traz vídeos com várias lições, todas aplicadas por professores nativos. Também é possível praticar com conteúdo produzido pela própria BBC - desde matérias de TV, podcasts, textos, entre tantos outros.

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

7) Phrasal Verbs - Inglês

Quem já começou a estudar inglês sabe que uma das coisas mais complicadas é entender os chamados 'phrasal verbs'. Trata-se da união de dois termos que indicam uma ação. Muitas vezes, o significado não é nada explícito. Por exemplo: a união de 'work' (trabalho) com 'out' (fora) não é trabalhar fora, mas sim 'malhar'. Sim, praticar exercício físico. Louco, né?

Quem estuda inglês precisa praticar muito isso. E esse aplicativo traz cartas - sim, naquele sistema de baralho já mencionado - para que você memorize os temidos phrasal verbs. Existem muitos outros disponíveis na internet. Se não gostar desse, pode pesquisar por outros.

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

8) Diccionario RAE y ASALE (DLE) - Espanhol

Um dos erros mais clássicos de quem fala português e está aprendendo espanhol é achar que sabe o significado de algumas palavras pela semelhança entre as línguas. Só que esse é um dos maiores enganos que você pode cometer, pois existem inúmeros 'falsos amigos' no espanhol.

Por isso, uma dica fundamental é ter no bolso o dicionário oficial da língua espanhola, criada pela Real Academia Española (RAE). Ele é a referência oficial para todas as variações do espanhol, desde aquele falado na Europa até o da América Latina. Não tem erro: lá você encontra todos os significados dos termos com a identificação da região em que ele é mais usado.

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

9) Dr. French - Francês

Uma das coisas mais difíceis de aprender francês é aprender a sua gramática, pois algumas palavras até são pronunciadas de forma gual, mas a escrita é bem diferente. Esse aplicativo está focado nesse ponto da língua: são várias lições para você treinar a escrita das palavras e a construção das frases.

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).

10) TV5Monde: apprendre Français - Francês

A TV 5 Monde, uma das principais emissoras de TV da França, também criou o seu aplicativo para ensinar ao mundo a língua do país. O mais legal é que as aulas estão dispostas de acordo com o seu nível de proficiência de acordo com a classificação internacional: desde A1 (iniciante) até C2 (avançado).

Assim, você pode quem sabe fazer um teste de fluência depois já indicando qual o seu nível. É ideal também para quem já conhece um pouco da língua, pois traz conteúdos multimídia para que você pratique a compreensão e o vocabulário.

Disponível tanto no Google Play (para Android) como na App Store (para iPhone).





Canais de YouTube

Gavin Roy é um estadunidense do Colorado que se apaixonou pela língua portuguesa e hoje tem o maior canal de aprendizado de inglês para brasileiros em todo o YouTube. Nos seus vídeos ele traz não só aulas de fato como também orientações para que você não tropece na hora de falar inglês: como pronunciar corretamente algumas palavras, dicas de gírias para que você pareça ainda mais fluente e confiante e por aí vai.

Também é um canal muito legal para quem já fala inglês porque Gavin traz vídeos inteiramente na língua materna e também comenta de maneira divertida as diferenças culturais entre os dois países.

2) Tim Explica - Inglês

Tim é um estadunidense de New Jersey que viveu no Brasil durante anos, aprendeu a falar português e teve que retornar para o seu país por conta da pandemia do novo coronavírus, mas segue produzindo conteúdo para brasileiros. Em seus vídeos, ele fala sobre as diferenças culturais que enxerga entre os dois países e apresenta coisas do Brasil para os 'gringos' - tipo levar brigadeiro para uma festa de aniversário de amigos.

Além disso, Tim traz uma série de lições de inglês como ele é falado em New Jersey e New York. Tudo de uma maneira bem peculiar e carismática do youtuber.

3) Español con Juan

Juan é um espanhol que tem uma didática impressionante, pois sempre consegue adaptar nos seus vídeos o conteúdo passado em espanhol para alguma situação do cotidiano. O canal é inteiramente em espanhol, mas pela similaridade das duas línguas e pela forma como Juan fala - bem lentamente e claro - você não terá dificuldade de entendê-lo.

A ideia do seu canal é Juan começar contando algo do seu dia, você escuta e de repente passa a entender quando e como utilizar alguns termos na língua de maneira muito mais simples.

4) Spanish With Vicente

Mais um canal totalmente em espanhol, mas pela forma que Vicente fala e pela proximidade das duas línguas não será difícil entendê-lo. O professor é espanhol e traz uma série de playlists de vídeos com cursos completos: como usar o modo subjuntivo em espanhol, o temido imperativo, como conjugar verbos entre outros.

Vicente também produz conteúdos para outros formatos, ou seja, é possível aprender em diferentes plataformas com ele.

5) Francês com Nativos

Paul Cabannes e Alexis Radoux são dois franceses que vivem no Brasil há muitos anos, aprenderam português e agora se dedicam a ensinar a língua materna para brasileiros. O mais curioso é que eles são artistas de fato - Paul é humorista de stand-up comedy e Alexis é ator e dublador -, então seus vídeos são sempre muito bem apresentados e divertidos.

Eles também possuem playlists inteiras com cursos gratuitos, um deles de fonética da língua francesa, algo temido por muitos que tentam aprendê-la.

6) Os Franceses Tomam Banho!

Na boa: vai ser difícil você assistir ao canal da Céline e não querer virar amigo ou amiga dela. A francesa vive no Brasil há muitos anos e dedica-se a ensinar a língua materna para brasileiros através do seu curso particular. Mas o canal traz uma série de explicações gratuitas, que já ajudam muito a derrubar algumas barreiras.

Céline vai ser mãe pela primeira vez em breve, e ela tem se dedicado também a contar as diferenças culturais desse momento da vida nos dois países!





Podcasts

1) Inglês com Rhavi Carneiro

Rhavi é um brasileiro que já viveu nos Estados Unidos e decidou-se a criar um método de ensino de línguas para os seus compatriotas. Ele mesmo dá aulas de inglês e criou o podcast para introduzir a língua no dia a dia dos alunos. São episódios curtos, e é possível escutá-los lavando a louça, por exemplo.

2) 6 Minute English

A BBC criou uma forma brilhante de informar e ensinar inglês. Os episódios trazem uma discussão entre duas pessoas sobre situações cotidianas, até as mais banais possíveis, o que acaba fazendo com que os alunos esqueçam que estão aprendendo inglês. Além disso, cada episódio tem uma transcrição e uma lista de vocabulário com definições.

3) Hoy Hablamos

Roi e Paco são dois galegos (da região da Galícia, na Espanha) que produzem um podcast diário em espanhol para que você treine seu vocabulário e sua compreensão. Eles trazem aulas de fato de gramática ou de uso de alguns termos no dia a dia ou comentam temas do dia a dia na língua materna. Fácil de entender.

4) Spanish With Vicente

Vicente traz em seu podcast, assim como em seu canal de YouTube, aulas de espanhol de fácil compreensão para quem fala português. O conteúdo é focado em ampliar o seu vocabulário ou para explicar o uso de algumas expressões e gírias dos nativos na língua no contexto do dia a dia.

5) Francês com Rhavi Carneiro

O curso de Rhavi Carneiro não é focado apenas em inglês. Ele traz ainda conteúdo produzido para o francês, elaboradora por três professores, dois brasileiros e um francês. O legal do podcast é que ele dá um tempo para você repetir o que foi falado e assim treinar sua pronúncia. Os progamas também são divididos por níveis, do básico ao avançado.

6) Fale Francês Avec Elisa

Elisa é uma professora muito simpática e que vai direto ao ponto na dúvida de nós, brasileiros que querem aprender francês. Ela traz leituras, ensina piadas, trava-línguas, todo tipo de conteúdo diferente para que você treine sua pronúncia e também a sua compreensão da língua.