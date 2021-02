Guia do Educa Mais Brasil resume principais disciplinas cobradas em vestibulares

A estudante de Recife (PE), Maria Vitória, de 15 anos, ainda está no primeiro ano do ensino do médio, mas já está focada em seguir carreira em Medicina. Além da rotina de estudos do colégio, ela dedica duas horas do dia para reforçar o aprendizado por meio de ferramentas que a auxiliem a ter melhor aproveitamento. Uma delas é o Guia Enem, disponibilizado gratuitamente pelo Educa Mais Brasil.

“Eu comecei a estudar pelo Guia as matérias porque tem tudo bem explicadinho. Tanto para atividade do colégio, como para resumo escolar ou vestibular é muito útil. Não tem aquele texto gigante que você precisa ficar horas lendo para achar a explicação que precisa. É um texto bem claro, consigo entender os conceitos e adaptar aos meus estudos”, explica Vitória.

O Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do ensino fundamental e médio – como também o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos. “Eu gosto muito de fazer resumo porque eu aprendo fixando melhor, além de ser um material que deixo no meu caderno para consultas rápidas. Outro dia, por conta da ajuda do Guia em uma atividade de Filosofia, eu tirei um 10”, conta Vitória.

A plataforma foca nos assuntos mais cobrados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sem deixar de contextualizar e relacionar um tema com diferentes disciplinas. Em 2020, o Guia Enem recebeu 1,2 milhão de acessos mensais. Para Renato Dias, o gerente de Marketing do Educa Mais Brasil, o grande volume de acessos é uma boa resposta para a equipe de produção de conteúdo.

“Ficamos satisfeitos e contentes como o desenvolvimento deste trabalho. O Guia Enem é realizado com seriedade e cuidado por uma equipe altamente competente que busca contribuir, cada vez mais, para um melhor desempenho de todas as pessoas que estão buscando transformar suas vidas através da educação. Nossa intenção é agregar ainda mais para o desenvolvimento tanto dos nossos bolsistas como para qualquer pessoa que faça uso da plataforma”, afirma Renato.

O Educa Mais Brasil é uma plataforma de incentivo estudantil que há 17 anos atua disponibilizando bolsas de estudo para todas as faixas e modalidades de ensino. Para a educação básica, os descontos são de 50%. Já para o ensino superior, o benefício vai até 70%. As vagas ficam disponíveis no site do Educa Mais Brasil durante todo o ano.









Fonte: Agência Educa Mais Brasil