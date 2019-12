Guilherme Bellintani afirma que vai permanecer na presidência do Bahia

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, afirmou que não vai sair como candidato à prefeitura de Salvador em 2020. Em uma mensagem publicada na sua conta do Twitter nesta segunda-feira (30), ele diz que "há desafios demais para serem interrompidos agora".

Cumprirei meu mandato de Presidente do Bahia até o último dia. Pela consolidação da democracia no clube, e em respeito a todos que me apoiaram, seguirei. Há desafios demais para serem interrompidos agora. Estou seguindo meus valores, meus propósitos, meus sentimentos mais íntimos — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) December 30, 2019

No entanto, Bellintani não descarta a possibilidade de ser candidato em uma outra oportunidade. "Aos que me desejavam em um projeto para Salvador, obrigado pela honra, carinho e lembrança. Meu compromisso com a cidade ficou maior. Um dia, quem sabe. No tempo certo, com menos conflitos e mais lucidez", escreveu.

Confira abaixo a mensagem completa:

"Cumprirei meu mandato de Presidente do Bahia até o último dia. Pela consolidação da democracia no clube, e em respeito a todos que me apoiaram, seguirei. Há desafios demais para serem interrompidos agora. Estou seguindo meus valores, meus propósitos, meus sentimentos mais íntimos. Tenho outros sonhos? Claro que sim. Mas cada um tem seu tempo, seu momento. Os sonhos devem nos alimentar, não nos engolir. E se um determinado sonho não se realizar? A gente cria outros. A capacidade de criar sonhos é talvez mais valiosa que a capacidade de realizá-los. Aos que me desejavam em um projeto para Salvador, obrigado pela honra, carinho e lembrança. Meu compromisso com a cidade ficou maior. Um dia, quem sabe. No tempo certo, com menos conflitos e mais lucidez. E se não for possível, a vida é assim mesmo, uma curva. Uma linda curva. Sigamos com força e altivez. Pelos meus filhos, pela geração de filhos de tricolores que não viram um Bahia vencedor, precisamos seguir juntos. Vamos às batalhas. Elas já são duras demais para soltarmos as mãos".