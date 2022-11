Guitarrista da banda de Edson Gomes morre após parada cardíaca

O guitarrista Antônio Ramos de Oliveira, músico que fazia parte da banda do cantor Edson Gomes, morreu na madrugada desta quarta-feira (16), depois de ficar internado desde o dia 24 de setembro após sofrer uma parada cardíaca.

Ele estava em cima do palco, na cidade de João Pessoa, realizando um show ao lado do vocalista, quando se sentiu mal e foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na Paraíba. Apesar do internamento por quase dois meses, Antônio não resistiu.

Uma nota foi publicada nas redes sociais de Edson Gomes explicando que o músico era um dos mais antigos na banda e que fará falta nos próximos shows.

"Ele era um dos integrantes mais antigos da banda, com sua guitarra pulsante e solos melódicos, ajudou a eternizar grandes sucessos do artista", diz um trecho.

O sepultamento do guitarrista será realizado nesta quinta-feira (17), às 15h30, no Cemitério Bosque da Paz.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Assalto após evento

Depois da parada cardíaca de Antônio, o cantor Edson Gomes continuou com o evento e fez outro show em Campina Grande. Após as apresentações, quatro homens armados abordaram a equipe de músicos e anunciaram o assalto.

Na ação, os bandidos levaram uma quantia em dinheiro, mas não foi informado pela Polícia Militar a quantidade exata.