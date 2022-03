Gustavo Blanco treina com o Vitória: 'Sei da responsabilidade'

Gustavo Blanco foi a principal novidade do treino do Vitória deste sábado (26). Anunciado pelo clube na sexta-feira (25), o jogador passou por exames médicos e participou da primeira atividade na Toca do Leão. O reforço, aliás, já está registrado no BID da CBF, e já está apto a fazer sua estreia com a camisa rubro-negra.

"Estou muito feliz com essa oportunidade e em voltar para a minha cidade. A expectativa é grande, confio muito no projeto que o presidente (Fábio Mota) me passou e como sou da cidade sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. Sei do peso dessa instituição e a gente que acompanha o futebol sabe que o Vitória não pode estar nessa situação", disse o volante, de 27 anos.

"Nosso principal objetivo é recolocar o Vitória primeiro na Série B e depois na Série A. Porque o Vitória não é time de terceira divisão, não é time de segunda divisão, é time grande. Então tem que estar na Série A. Posso dizer para a torcida que pode contar comigo e vou dar o meu máximo e trabalhar muito para conquistar nosso objetivo", garantiu.

O volante participou, ao lado dos outros jogadores, de uma atividade com bola em campo reduzido, sob o comando do assistente técnico Ricardo Silva.

O elenco do Vitória ganhou folga no domingo (27). Os atletas se reapresentarão na segunda-feira (28), quando iniciarão uma semana livre de compromissos oficiais e seguirão a preparação para a estreia na Série C. O primeiro jogo do Leão será diante do Remo, em Belém, entre os dias 9 e 10 de abril.