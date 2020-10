Gusttavo Lima desmente reconciliação com Andressa Suita: 'Acabou'

Após rumores de que o cantor Gusttavo Lima e a influenciadora Andressa Suita estavam tentando reatar o relacionamento, o sertanejo decidiu se pronunciar nesta quinta-feira (22). Em entrevista ao jornalista Léo Dias, do portal Metrópoles, o artista foi objetivo: “Referente à relação, acabou”.

“Respeito e admiração continuam, mas o relacionamento acabou”, completou. Mesmo com fontes próximas confirmando, Lima disse não ter ido a Angra dos Reis com Andressa tentar uma reconciliação com a ex.