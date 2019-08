Gusttavo Lima é atingido por copo no rosto em show na Bahia

O cantor Gusttavo Lima foi agredido durante um show na noite de quinta-feira (1º) em Barreiras, no este da Bahia. Ele estava no palco quando alguém atirou um copo com bebida que atingiu Gusttavo no rosto.

"Gusttavo Lima ontem levou uma COPADA muito forte na cara em show na cidade de Barreiras-BA! Incrível como ainda existe esse tipo de situação triste...Revoltante essa covardia", afirmou o youtuber Renato Sertanjeiro, que divulgou um vídeo da cena no Instagram nesta sexta.

A assessoria do cantor disse que o copo foi atirado por uma mulher e que Gusttavo não se machucou. Afirmou ainda que essa situação não é comum nos shows do cantor. Ele se apresenta hoje em Salvador.