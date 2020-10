Gusttavo Lima vai pagar R$ 56,5 mil de pensão para Andressa Suita e os dois filhos

O sertanejo Gusttavo Lima vai pagar pensão mensal de R$ 56,5 mil par Andressa Suita e os dois filhos do ex-casal. O valor de 54 salários minimos foi determinado na semana passada pela Justiça, segundo o Extra.

Para Andressa, serão 24 salários mínimos mensais - R$ 25.080,00 - durante um ano. Para cada um dos filhos, o valor é de 15 salários mínimos por mês, R$ 15.675,00, para pagamento de despesas básicas. O sertanejo ainda deve pagar escola e plano de saúde à parte para os meninos.

Os advogados do cantor já fizem proposta para Andressa em relação aos bens que ela pleteia, mas a modelo não aceitou.

Uma liminar que dava direito a Andressa para continuar vivendo na fazenda de Bela Vista de Goiás, onde a família passou toda quarentena, foi derrubada. A mansão continua com Gusttavo.

Segundo amigos, o sertanejo não quer brigar por dinheiro com a ex. Os dois são casados com separação de bens, mas devem dividir o patrimônio do cantor, de cerca de R$ 150 milhões. A modelo busca pelo menos 30% do valor, o que daria cerca de R$ 45 milhões.